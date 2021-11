AVIS DE DECES - Monsieur Louis LARDET

SAINT-MARCEL, ALLÉRIOT



Jeannine Lardet,

son épouse;

Anne-Marie et Michel Clément,

Marie-Josephe et Jean-Yves Cristoferi,

ses filles et ses gendres;

ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;

les familles Lardet, Pierre, Gautheron, Berleux, Lessard

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Louis LARDET

survenu le 9 novembre 2021, à l'âge de 95 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le lundi 15 novembre, en l'Eglise de Saint-Cyr.

Fleurs naturelles seulement.

Louis repose à la maison funéraire de l'Abergement-Sainte-Colombe.