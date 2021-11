Pour fêter ses 90 ans l’amicale des Charreaux a fait un spectacle pour le repas des aînés.

Tenue charleston pour accueillir les aînés du quartier dans la salle des fêtes Claude et Christian Villeboeuf.

Ils n’étaient que 60 convives pour ce repas spectacle organisé par l’amicale des Charreaux dans cette salle construite par les habitants du quartier. Comme l’a rappelé Gilles Platret maire de Chalon : « ce quartier ouvrier est né en 1931 et avec lui très rapidement une amicale de locataires a été créée par les habitants. » L'amicale a pris le nom d'Amicale des Charreaux, elle est très active dans le quarier et organise de nombreuses manifestations.

L’harmonie St Rémy les Charreaux remontait pour la première fois sur scène depuis la crise Covid et c’est sous la baguette d’Emilie Desbrière qu’elle a donné une aubade, pour le plus grand plaisir de Jeannette Guichard présidente de l’amicale, des élus, des présidents d’associations et de tous les aînés du quartier.

Pour ses 90 ans l’amicale avait l’honneur d’avoir parmi les convives la doyenne Marguerite Denand âgée de 98 ans et demi.

Pour servir les repas, une vingtaine de bénévoles en tenue années 90 s’activait entre la cuisine et la salle. Les reines du Grand Chalon étaient présentes à cet évènement, un signe de leur attachement à la vie des quartiers. Le bénévoles ont aussi participé au spectacle pour le plus grand plaisir des invités.

C.Cléaux