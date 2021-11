Retour en images sur le 50ème anniversaire des Coquelicots

Dimanche après-midi, le club de rugby féminin Les Coquelicots célébrait son demi-siècle d'existence au réceptif du Stade Léo Lagrange avec plus de 60 convives. Et après le repas, tout le monde était invité à encourager les séniors du RF2C qui affrontaient à l'entente féminine entre le RC Thann et le RC Mulhouse lors d'un match de Fédérale 2 à domicile. Match qui s'est soldé par une victoire 20 à 10. Plus de détails avec Info Chalon.