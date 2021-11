L'Espace des Arts fait la part belle à la danse

Après avoir enchanté son public la semaine dernière avec 'Kamuyot' et les danseurs de la Cie Grenade, la Scène nationale Chalon-sur-Saône propose à partir de cette semaine un festival dédié à la danse : TRANSDANSES.

Public installé sur le plateau, tout autour de la scène, danseurs assis parmi le public, spectateurs entrant dans la danse, 'Kamuyot' gomme les frontières et invite à participer à une danse joyeuse et énergique sur fond de musique très éclectique. Le public, composé de nombreux enfants et jeunes accompagnés de leurs parents, a été transporté par ce spectacle vivifiant qui a affiché complet.

Pour prolonger l'aventure danse, du 16 au 26 novembre, l'Espace des Arts vous propose 9 spectacles (dont 4 coproductions et 3 créations), 1 film et 1 after électro. Le programme complet : https://www.espace-des-arts.com/saison/festival-transdanses

Photos spectacle 'KAMUYOT' : SBR