AVIS DE DECES - Madame Ginette MICHEL née ANDRE

CHÂTENOY-LE-ROYAL, SAINT-RÉMY, CHALON-SUR-SAÔNE



Véronique et Jacques Karger,

sa fille et son gendre ;

Nicolas, Céline, Xavier,

ses petits-enfants ;

Henriette Pelletier,

sa belle-sœur ;

Sophie, Corinne, Nathalie, Annie, Claudine,

ses nièces et leurs enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Ginette MICHEL

née ANDRE

survenu le dimanche 14 novembre 2021, à l'âge de 93 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 22 novembre 2021, à 14h30, en l'église de Saint-Remy (bourg).

Ni fleurs, ni plaques.

La famille remercie le personnel de la Villa Thalia pour sa gentillesse et son dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Ginette a rejoint son mari,

René

décédé le 05 janvier 2021.