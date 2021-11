Driss Essabar a reçu les insignes de Chevalier de l'Ordre National du Mérite au Colisée

Symboles à plus d'un titre lors de la remise des insignes de l'Ordre National du Mérite, au grade de chevalier pour Driss Essabar. Entre retrouvailles et anecdotes, retour sur une cérémonie riche en émotions ce samedi au Colisée. Plus de détails avec Info Chalon.

Figure bien connue des Chalonnais, Driss Essabar est un homme de valeur et d'actions avec un CV bien rempli.



Il occupe depuis 2008 le poste de responsable Contrôle-Sureté au sein de Transdev STAC, opérateur de Zoom, le réseau de transport du Grand Chalon, après une carrière reconnue de sportif de haut niveau en kickboxing et quelques années au sein des services de la ville de Chalon-sur-Saône.



Depuis sa prise de poste, Driss Essabar a participé activement, avec ses équipes de contrôleurs, vérificateurs et médiateurs, à la pacification du réseau, avec la mise en œuvre d’actions spécifiques, les incivilités ont diminué de plus de 80% et l'environnement à l'intérieur des véhicules s'est nettement améliorée.



Driss a également été un moteur dans le déploiement de la politique des partenariats menée par Transdev STAC auprès des Maisons et Régies de quartiers, des clubs sportifs et des associations d’insertion (Mission Locale du Chalonnais, Plan Local pour l'Insertion par l'Emploi du Grand Chalon, Garantie Jeune, etc.).



Aujourd’hui, il est aussi le parrain local de la Fondation Transdev. Ses équipes et lui mènent notamment de nombreuses missions de prévention auprès des établissements scolaires (collèges, lycées, IUT) du territoire du Grand Chalon.



Il apporte également son expérience aux autres réseaux du Groupe lors d'audit sur la fraude ou lors de réponse à appel d'offres (RAO). Par exemple, ce dimanche, Driss partait pour Mayotte.



Ce dernier s'est dit «extrêmement fier de cette nomination», qui l’a beaucoup surpris.



Cette cérémonie de remise des insignes de Chevalier de l'Ordre du Mérite s'est déroulée ce samedi 20 novembre à 18 au Colisée.



Tour à tour, Sébastien Martin, président du Grand Chalon, Marie Mercier, sénateur de Saône-et-Loire, Jean-Pierre Bouvet, président du fonds de dotation Élan pour tous, ont pris la parole avant de céder la parole à Thierry Mallet, PDG de Transdev STAC, qui a retracé les grandes lignes de la vie de cet employé exemplaire.



Des amis venus parfois d'au-delà du Grand Chalon, comme la Savoie ou la Région Parisienne, pour cette occasion.



C'est d'ailleurs Marie Mercier qui l'a proposé pour cette décoration pour l'ensemble de ses actions au sein des transports publics et de la société civile Grand Chalonnaise.



Mais son parcours ne s'arrête pas là. Ce «grand frère» est également président du Boxing Club de Saint-Rémy et de l'Association Chalonnaise de Football (ACF).



C'est non sans émotions que Driss Essabar a reçu les insignes de Chevalier de l'Ordre National du Mérite par le PDG du groupe, devant sa famille, ses amis et ses collègues.



«Elle vient récompenser l'investissement quotidien de mon équipe auprès des clients voyageurs du réseau Zoom, et montre tout l'intérêt des partenariats engagés avec les associations locales et les établissements scolaires», déclarera Driss.



«C'est une immense fierté pour nous tous. C'est amplement mérité. Cette nomination récompense un engagement quotidien de longue date et démontre une sincère attention à l'autre», réagit Charles Troubat, directeur de Transdev STAC.



Étaient notamment présents, Raphaël Gauvain, député de la 5ème circonscription de Saônet-et-Loire, Dominique Melin, vice-président du Grand Chalon en charge des sports, Annie Lombard, vice-président du Grand Chalon en de la politique de la ville, des solidarités, de l'emploi et de l'insertion, Karine Plissonnier, vice-présidente du Grand Chalon en charge des mobilités et des transports, Vincent Bergeret, maire de Châtenoy-le-Royal et vice-président du Grand Chalon en charge de l'eau, de l'assainissement et du grand cycle de l'eau, Alain Gaudray, maire de Fragnes-La Loyère et vice-président du Grand Chalon en charge de la santé, Dominique Juillot, maire de Mercurey, Karim Animi, responsable du Service Jeunesse, Ludovic Jourdain, directeur régional de Transdev STAC Auvergne-Rhône-Alpes, Henia Ferradj, responsable du PLIE, et Serge Castello, directeur de la Sûreté du groupe Transdev STAC.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati