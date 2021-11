Même après l’événement Octobre Rose, l’association Toujours Femme continue ses actions !

Après avoir organisé la marche rose de l’association ‘Toujours Femme’, dans le but de récupérer des fonds dans le cadre d’Octobre Rose lié à la lutte contre le cancer du sein pour soutenir la recherche, les actions de dépistage, les soins, la prise en charge des malades…

Après avoir apporter début octobre 2021, des petits cadeaux contenant des soins esthétiques de bien-être et de mieux-être à la Clinique Sainte Marie au service cancérologie et avoir aussi organisé beaucoup d’autres actions, à l’occasion de ses 20 ans d’existence, cette association dirigée par Claudine Deleaz, Présidente de l’Association Toujours Femme, assistée de Chantal Doyen vice-présidente de l’association s’est rendue à nouveau jeudi 25 novembre à 14h, à l’Hôpital William Morey au service Hématologie / Oncologie, ascenseur A, 3ème étage, pour la remise de produits de soins cosmétiques adaptés à toutes les femmes qui entament une chimiothérapie et cela dès le premier jour.

Sur place, Corinne Burtin, cadre de santé de l’Hôpital de jour du service Hématologie / Oncologie de l’établissement, assistée de toutes les sympathiques infirmières et aides soignantes du service de cancérologie, se sont vues remettre les 100 sacs de soins à distribuer à leurs patientes en traitement afin que celles-ci prennent le temps d’un soin visage, d’un massage du corps, des mains ou des pieds et retrouvent goût à leur féminité.

Pour information : Depuis plus de 20 ans, l’association ‘Toujours Femme’ propose à ses adhérentes d’autres aides pour mieux supporter et traverser cette douloureuse période où la féminité, le corps et l’esprit sont mis à rude épreuve : Yoga, sophrologie, hypnothérapie, réflexologie plantaire, relaxologie appliquée, psychothérapie, aquagym… pour que cette nouvelle vie soit aussi sereine que possible.

J.P.B