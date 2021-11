Amateurs d'escargots, rendez-vous le mardi 7 décembre aux Charreaux

Incontournable des fêtes de fin d'années, l'escargot de Bourgogne est un met apprécié pour sa chair ferme et tendre à la fois. Après avoir vécu 20 ans à Chalon-sur-Saône, David Bailly s'est lancé dans l'héliciculture bio. Installé dans le Morvan depuis peu, il était de passage à l'AMAP de la Main aux Paniers et reviendra le 7 décembre aux Charreaux. Plus de détails avec Info Chalon.