Mémoire, émotion et transmission à l'école Jean Moulin

L'hommage à la Résistance s'est achevé par l'intervention de Nathalie Vernay avant le verre de l'amitié. Plus de détails avec Info Chalon.

Samedi 30 mai 2026, juste avant le traditionnel verre de l'amitié qui a clôturé la cérémonie organisée à l'école Jean Moulin à l'occasion du 83ème anniversaire de la première réunion du Conseil national de la Résistance, Nathalie Vernay a pris la parole.

Avec émotion, la sœur de Nicolas Vernay, regretté président du comité local de l'ANACR disparu brutalement le 26 janvier 2026, a rendu hommage à celui qui consacra une grande partie de sa vie à faire vivre la mémoire de la Résistance.

Quelques instants plus tôt, élus, autorités civiles et militaires, porte-drapeaux, anciens combattants et élèves avaient participé à la commémoration marquée par des chants interprétés par les classes voix de l'école Jean Moulin et la chorale de la Maison des Séniors.

Après les dépôts de gerbes, la Sonnerie aux Morts, la minute de silence et la Marseillaise, les participants se sont retrouvés autour du verre de l'amitié pour prolonger ce moment de mémoire et d'échanges.

La cérémonie revêtait également un caractère particulier puisqu'elle constituait la dernière participation publique d'Olivier Tainturier en qualité de sous-préfet de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône avant l'arrivée de son successeur, Philippe Deschamps.

Entre devoir de mémoire et transmission, cette commémoration a réuni plusieurs générations autour d'un même hommage aux femmes et aux hommes qui ont combattu pour la liberté.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati