Les grimpeurs de la section performance du CAF de Chalon sur Saône ont débuté la saison des compétitions.

C’est avec enthousiasme et un bel esprit d’équipe que les 14jeunes grimpeurs de la section performance du CAF de Chalon sur Saône ont débuté la saison des compétitions.

1ere en date, le samedi 13 novembre, à Charnay les Macon pour l’Openwall. Ce contest de 30 blocs organisé par le club Readyto Grimpe faisait office de championnat départemental de Saône et Loire de bloc. Le principe : validé un maximum de blocs en 3 heures de grimpe, avec un nombre d’essaisillimités.

A cette occasion, nos grimpeurs qui ont pris beaucoup de plaisir et donné le meilleur d’eux même, ont remporté 3trophées :

Une 1ere place en catégorie U20 fille (née en 2003/2004) pour Claudie Pierlot, une seconde place en catégorie U16 garçon (né en 2007/2008) pour Maxence Girardot et une seconde place en catégorie U12 (né en2011/2012) pour Anis Sédoni.

A noter que cet open régional compte pour le classement national.

Les grimpeurs du CAF et de la section performance ontégalement pris la route et bravé la neige ce dimanche 28 novembre pour se rendre à Morez (Jura) où le club Jura Vertical organisait 2 compétitions en parallèle.

D’un côté, la Coupe de Franche Comté, qui s’adressait aux jeunes nés entre 2009 et 2014, avec au programme 10 voies et 10 blocs. Et de l’autre un contest de 30 blocs pour les grimpeurs nés entre 2003 et 2008.

Le niveau était élevé ce dimanche et les grimpeurs du CAF et de la section performance n’ont pas démérité avec Anis Sédoni arrivé 1er en catégorie U12 (né en 2011/2012) pour la coupe de Franche Comté et de belles prestations pour les autres.

Bravo à nos grimpeurs Chalonnais !