Les nouveaux arrivants à Chalon accueillis officiellement par la Ville

Pourtant, l’an passé, la tradition n’a pas été respectée. Le Covid-19 étant passé par là. Mais en ce mois de novembre, malgré l’épée de Damoclès qui pèse encore sur nos têtes, la réception a bel et bien eu lieu. Présidée par Gilles Platret, maire de Chalon, et en présence de John Guigue et Maxime Ravenet, adjoints, ainsi que celle de Véronique Avon, Isabel Paulo, Serge Rosinoff et Monique Brédoire, conseillers municipaux. Et pour une fois elle s’est déroulée dans la salle du conseil. Car les nouveaux arrivants étaient venus en nombre. Il y avait bien sûr ceux de 2021, mais aussi, en raison de la crise sanitaire, ceux de 2020... et même certains de 2019.

Une ville à taille humaine

Qui mieux que le premier des Chalonnais pouvait présenter la cité de Niepce. Après avoir souhaité la bienvenue à tous ses nouveaux concitoyens, Gilles Platret a souligné « Chalon est une ville qui investit beaucoup et qui renouvelle son quotidien ». Puis il a indiqué qu’avec ses 47 000 habitants, qui font d’elle la première de Saône-et-Loire et la quatrième de Bourgogne Franche-Comté, Chalon était néanmoins une ville à taille humaine et où on est proche de tout. Une ville qui est forte d’une longue tradition d’hospitalité et où on peut faire connaissance facilement. Et pourquoi pas par l’intermédiaire de l’une des six cents associations, dont cent vingt sportives, que compte la commune. Parmi lesquelles l’antenne locale des AVF (Accueil des villes française), incontournable partenaire de la réception.



Une ville où il y a de l’embauche

En bon historien qu’il est, Gilles Platret a rappelé que Chalon datait de l’époque romaine. Très précisément de l’an 13 avant notre ère. Et qu’au cours de sa longue histoire la ville avait toujours été collée à la Saône. « La rivière amenait des activités économiques. Après la guerre, l’économie de rivière a fléchi. Notre enjeu, c’est de recoller la ville à la rivière ».

Le maire a également signalé qu’à Chalon le nombre de chômeurs ne dépassait pas les 6%, allant même jusqu’à dire que c’était presque le plein emploi. Avant d’ajouter « Il est bien d’arriver dans une ville où il y a de l’embauche ». Ce qui ne fut pas toujours le cas, si on considère la fermeture de Kodak il y a une quinzaine d’années.

« Notre but, c’est que vous soyez bien dans cette ville » a aussi confié Gilles Platret, en se félicitant de la qualité de vie à Chalon. Avant de citer les paroles d’un historien du 16e siècle. « Les Chalonnais ont la réputation d’être accueillants ». Et l’élu de conclure « Soyez encore une fois les bienvenus, soyez fiers d’être à Chalon, c’est une ville sympa ».

L’AVF pour faciliter l’intégration

Prenant à son tour la parole, Françoise Finas, présidente d’AVF Chalon, a rappelé que l’association, qui va célébrer avec un peu de retard ses 50 ans le 11 décembre prochain, pouvait faciliter l’intégration des nouveaux arrivants en leur proposant tout au long de l’année toute une série d’animations aussi nombreuses que variées. « La vie à Chalon mérite d’être vécue » a-t-elle fait remarquer.

Il ne restait plus aux néo-Chalonnais qu’à se rendre dans le salon d’honneur, la plus belle salle de la mairie et restaurée il y a quelques années par des agents municipaux, et dans la salle des maires. Occasion pour Gilles Platret d’évoquer le blason de Chalon aux trois cercles d’or avec la légion d’honneur attribuée à la ville par Napoléon 1er le 23 mai 1815 pour son attitude exemplaire pendant l’occupation autrichienne en 1814.

Gabriel-Henri THEULOT