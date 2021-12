Une idée cadeau originale portée par 90 commerçants du centre ville de Chalon-sur-Saône

Pour celles et ceux en manque d'inspiration pour les cadeaux de fêtes de fin d'année, l'association des 3C propose une initiative originale en partenariat avec l'Office de tourisme de Chalon sur Saône. Ce sont quelques 90 commerçants qui sont partenaires de l'opération, et vous avez largement le choix dans vos emplettes. Ca ne vous coûte rien, du moins rien de plus ! Et ça c'est à noter par les temps qui courent !

Le principe est simple... vous ne savez pas quoi offrir à vos proches... Vous souhaitez offrir à vos salariés un cadeau sympa pour la fin d'année ... vous souhaitez offrir en cadeau à vos clients et fidèles un cadeau tout en favorisant les commerces d'hyper proximité, le chèque-cadeau proposé par les commerçants du centre-ville répond à toutes vos attentes.

Le chéquier se constitue en fonction de votre budget de l'unité ... à l'infini assure Stéphane Duplessis, Président de l'association, entouré des membres du bureau. Il suffit de vous rendre à l'Office de Tourisme de Chalon, Place du Port Villiers.... d'acheter un chéquier pour le montant souhaité, de l'emballer et de l'offrir ! Il restera au destinataire de faire ses achats pendant 1 an chez tous les commerçants partenaires, dont la liste figure sur le chéquier.

"C'est une opération sans commission ni pour les uns ni pour les autres, une initiative originale qui permet de faire plaisir à tout le monde". L'opération a débuté dès ce mercredi !

Elle est ouverte aux particuliers mais aussi aux associations, aux comités d'entreprise... à ceux qui veulent promouvoir la proximité.

Laurent Guillaumé