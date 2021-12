Le Collectif des jeunes Chalonnais pour la réélection d’Emmanuel Macron réagit à la nouvelle candidature de Gilles Platret

Communiqué :

Gilles Platret sera candidat aux élections législatives de juin prochain.

Cela ne constitue pas une surprise. Il faut néanmoins s’interroger sur le temps que Monsieur Platret entend consacrer dans les prochains mois à l’exercice effectif de ses mandats de Maire, Vice-Président du Grand Chalon et Conseiller Régional, et de justifier ainsi les importantes indemnités publiques qu’il perçoit.

L’année dernière, il a déjà été totalement absent de ses mandats publics pour faire la campagne des régionales. Depuis son échec, il est toutes les semaines sur les plateaux de télévision à Paris en tant que porte-parole de son parti.

La transparence et le non cumul des mandats sont au cœur de notre engagement. Nous souhaitons le porter avec vigueur dans cette campagne, aux côtés du Président Macron et pour sa réélection en avril prochain.

Alex Solomonyan, Président,

Anais Percherancier, Vice-présidente,

Samuel Chateau, Secrétaire

Collectif des jeunes Chalonnais pour la réélection d’Emmanuel Macron