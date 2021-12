Quatre jeunes élèves de CM2 de l’école primaire de Fontaines font preuve d’un bel élan de solidarité envers les enfants du Liban.

Lucas élève de CM2 était à l’origine d’un projet, celui d’aider les SDF en collectant un peu d’argent. Pour concrétiser son idée, il a écrit à Nelly Meunier-Chanut maire de la commune avant les vacances de la Toussaint et en parallèle il en a parlé à trois de ses camarades de classe, Carmen, Pauline et Marie. Les trois jeunes filles ont adhéré tout de suite à son projet et ensemble ils en ont parlé à madame Roxane Fouquet directrice de l’école qui a trouvé l’idée formidable et leur a fourni des documents de la solidarité laïque MAIF Liban sur une action portée par l’éducation nationale : des équipements scolaires pour les enfants du Liban. Ils ont présenté leur projet aux élèves de toutes les classes mais ils ont eu du mal à fédérer leurs camarades de CM2, c’est à quatre Lucas, Carmen, Pauline et Marie qu’ils ont mené leur action.

Les quatre jeunes élèves expliquent leur démarche :

Le projet : « collecter des fournitures scolaires (cahiers, crayons, stylos, feutres, tout ce qu’un élève peut avoir besoin) et même des jeux de société.

Le but : « pouvoir récupérer des fournitures neuves ou en très bon état pour ensuite expédier le maximum de choses au Liban. » Voilà la bande des quatre lancée dans une grande aventure.

Premier travail : «communiquer et pour ça rien de mieux que les affiches, l’important c’était d’en mettre partout dans Fontaines, dans les écoles, sans oublier le lycée agricole et les commerçants, de faire un tuto qui a été envoyé aux parents par l’école. »

Ils ont donc dessiné une affiche, affiche qu’ils ont présentée à Madame le Maire et aux conseillers présents lorsqu’ils ont été reçus dans la salle du conseil. Emballés par cette initiative, Madame le Maire et les élus ont soutenu leur projet et ont fait réaliser les tirages des affiches.

La bande des quatre a consacré complètement son temps libre (récréations, etc...) à l’opération de réception, de tri, de mise en carton des fournitures qui arrivaient chaque jour à l’école. Les quatre humanitaires en herbe ont ainsi récolté beaucoup de matériel donné généreusement par les Fontenois petits et grands, le lycée agricole,…

Une véritable chaine de solidarité s’est créée au cœur du village impulsée par Lucas, Carmen, Pauline et Marie, une action envers les enfants qui manquent de matériel scolaire dont ils peuvent être fiers.

Nelly Meunier Chanut leur a exprimé sa surprise face à l’ampleur du résultat de la collecte et sa fierté comme maire d’avoir de si jeunes élèves dans la commune aussi engagés dans l’action humanitaire. La directrice Roxane Fouquet les a félicités pour leur implication et a souhaité que cela perdure l'an prochain dans son école.

Bénédicte Bougeon, en contact avec la MAIF, s’est chargée de faire parvenir les 11 cartons chez Jean-Christophe Tavernier mandataire de solidarité laïque MAIF. Ensuite la MAIF a pris le relais pour le transport jusqu’au Liban.

C.Cléaux