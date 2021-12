Bilan satisfaisant pour la Garantie Jeunes dans le Chalonnais

À compter du 1er mars 2022, les jeunes qui souhaitent s'engager activement dans un parcours vers l'emploi se verront proposer un «Contrat d'Engagement Jeune». Ce nouveau dispositif viendra remplacer la Garantie Jeunes. Pour la Mission Locale du Chalonnais, c'est justement l'heure du bilan concernant la Garantie Jeunes. Plus de détails avec Info Chalon.

La Garantie Jeunes est un dispositif limité sous conditions, pour les jeunes de 16 à 25 ans, en situation de précarité, qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en étude (NEET). C’est l'une des modalités les plus intensives du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie. Assortie d'une aide financière pour faciliter leurs démarches d’accès à l'emploi, la Garantie jeunes doit permettre l'accès à l'autonomie et l'insertion durable dans un emploi ou l'entrée en formation.

À partir du 1er mars 2022, ce dispositif sera remplacé par le Contrat d'Engagement Jeune.

«Après une année en demi-teinte, 2021 fut intensif pour nous», nous explique Florine De Matteis, une des conseillères Garantie Jeunes auprès de la Mission Locale du Chalonnais.

Si ce dispositif est maintenu jusqu'au 28 février 2022, il est temps de dresser le bilan de la Garantie Jeunes pour l'année qui s'achève.

220 jeunes ni en emploi, ni en études ni en formation, soit une progression de 124%, ont bénéficié de la Garantie Jeunes en 2021 dans le Chalonnais.

Sur ces 220 jeunes bénéficiaires de la Garantie Jeunes, 47,7% sont des femmes, 17,7% des mineurs, 48,4% sont sans qualification, et 31,8% sont issus des quartiers prioritaires de la Ville (QPV).

C'est un accompagnement soutenu sur 12 mois moyennant une allocation mensuelle de 497 euros.

157 sont de Chalon-sur-Saône, les 63 autres sont originaires des 136 communes que couvre la Mission Locale du Chalonnais.

Nous apprenons que également 70% d'entre eux n'ont pas le permis de conduire, ce qui entraîne des problématiques liées à la mobilité.

Sur les 220 bénéficiaires de la Garantie Jeunes, 140 jeunes d'entre eux sont entrés en situation prrofessionnelle (alternance, stages, formations et emplois).

«Les équipes se sont mobilisées durant le dernier trimestre pour aller vers la réalisation des objectifs fixés par l'État», indique Ibrahima Bathily, le directeur de la Mission Locale du Chalonnais.

Outre Florine De Matteis, citée ci-dessus, les autres conseillers Garantie Jeunes sont Aurore Deschamps, Bintou Diarra, Marie-Hélene Pichot-Bouillot, Pascale Thieux, et Florence Redon, assistante administrative.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati