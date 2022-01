COVID 19 - Des positifs toujours plus nombreux mais moins d'hospitalisations en Saône et Loire

Communiqué de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté du 31 décembre 2021 :

COVID-19 en Bourgogne-Franche-Comté :

l’épidémie continue sa progression en région

L'épidémie de Covid-19 continue sa progression en région, l'Agence Régionale de Santé en appelle à la vigilance de tous.

La circulation du virus de la Covid-19 est très active en région, le taux d’incidence en population générale s’établit à 736 pour 100 0000 habitants. Il est de 220 pour 100 000 habitants concernant la tranche d’âge des plus de 65 ans. Pour ce qui est du taux de positivité des tests, il dépasse cette semaine les 10%.

Le variant Omicron continue de gagner du terrain en Bourgogne-Franche-Comté, dépassant les 50% de présence sur l’ensemble des criblages journaliers depuis le début de la semaine.

La vaccination pour contrer l’épidémie

La Haute Autorité de Santé recommande à compter du 28 décembre l’administration de la dose rappel à partir de 3 mois après la dernière injection pour les personnes âgées de 18 ans et plus. Cette diminution du délai a pour objectif de permettre à tous de recevoir une dose de rappel plus rapidement et ainsi d’être mieux protégé face au virus et notamment au variant Omicron.

Pour rappel, une vaccination complète prémuni contre le risque de formes grave et d’hospitalisation : le rappel est un bouclier supplémentaire sûr et efficace contre le virus.

Maintien des gestes barrières

Chacun est invité à participer à la protection collective en continuant à respecter les gestes barrières en toutes circonstances, mais aussi en se faisant dépister au moins doute et en respectant un isolement strict dans l’attente des résultats et/ou en cas de positivité du test.

L’Agence Régionale de Santé renouvelle ses remerciements à la population, aux personnels soignants ainsi qu'aux autres professionnels pour leur implication dans la lutte contre l’épidémie de COVID-19.

Le système hospitalier demeure sous tension

La situation demeure tendue au sein du système hospitalier, 850 personnes sont hospitalisées dans le cadre de l’épidémie dont 137 en services de soins critiques et de réanimation.