300 professionnels du social, du médico-social et du sanitaire ont manifesté ce mardi à Chalon-sur-Saône

Mardi 11 janvier, plus de 300 de ces oubliés du Ségur étaient dans la rue pour dénoncer des conditions de travail dégradées, la perte du sens du travail, l'insuffisance des effectifs, l'absence de reconnaissance professionnelle et le manque d'attractivité des métiers. Plus de détails avec Info Chalon.

À Chalon-sur-Saône, comme dans la plupart des villes françaises, les secteurs du social, du médico-social et du sanitaire sont «à bout de souffle». Ils dénoncent des conditions de travail dégradées, la perte du sens du travail, l'insuffisance des effectifs, l'absence de reconnaissance professionnelle et le manque d'attractivité des métiers.

Pour toutes ces raisons, ils étaient en grève et ont manifesté leur ras-le-bol ce mardi 11 janvier 2022 dans la rue.

Le parcours de la manifestation

Le rassemblement avant le début de la manifestation était prévu pour 14 heures 30, devant la Maison des Syndicats, le cortège a pris la direction de la Rue du Parc avant de tourner sur l'Avenue Monnot et la Rue de Belfort.

Ces professionnels du social, du médico-social et du sanitaire ont emprunté ensuite la Place de Beaune pour un premier arrêt sur les marches du Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, Rue Émiland Ménand.

Le temps de quelques prises de parole.

Le cortège a ensuite pris la direction du Boulevard de la République en passant par la Place de l'Obélisque avant de tourner dans la Rue Gloriette, poursuivre Rue Pasteur et pour finir la Place de l'Hôtel de Ville où la manifestation prendra fin.

À noter que comme nous explique Céline Cuenot, déléguée syndicale à la Sauvegarde 71, «les manifestants n'ont pas pris la peine de se rendre devant la permanence du député inconnu afin de ne pas lui davantage de publicité».

Toutes les associations du social et médico-social de Saône-et-Loire étaient présentes

La mobilisation a été forte surtout dans le social et le médico-social. Ainsi, au moins dans ces deux secteurs, toutes les associations de Saône-et-Loire étaient représentées à l'instard de la PEP, les Papillons Blancs Bourgogne du Sud (Simard et Sevrey) et de Mâcon, Le Pont, la Sauvegarde 71, l'AMEC, l'APAJH, l'Association des Paralysés de France, la Mutualité Française, l'UDAF, l'ADFAAH, France Horizon, le CHS Sevrey et le CH William Morey de Chalon-sur-Saône.

De nombreuses revendications

Issus du public et du privé, ceux qui se désignent comme les Oubliés du Ségur réclamernt une «véritable politique sociale, médico-sociale et sanitaire à la hauteur des moyens», une amélioration «immédiate» des rémunérations pour pallier la perte du pouvoir d'achat depuis dix ans (et même ving ans au niveau du social) et une augmentation du SMIC et enfin la création d'un statut pour les assistants familiaux.

Ils étaient 300 à défiler dans les rues de Chalon-sur-Saône selon les organisateurs de la manifestation et 250 selon la Police.

Comme nous l'indiquait Hervé Maillot, secrétaire général CGT Santé-Action Sociale, ils étaient 200 à Montceau-les-Mines et 80 à Mâcon.

