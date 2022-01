AVIS DE DECES - Monsieur Louis REBOULET

SAINT-MARCEL, - MARSANNAY-LA-CÔTE



Jean-François et Chantal Reboulet,

son fils et sa belle-fille ;

Arnaud ,

Matthieu et Caroline ,

ses petits-enfants ;

Théo, Emma, Louise,

ses arrière-petits-enfants ;

ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs ;

et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Louis REBOULET

survenu à l'âge de 98 ans.

Ses obsèques auront lieu le lundi 17 janvier 2022 à 14h30 en l'église de Saint-Marcel.

Louis repose au funérarium Paccaud à Saint-Marcel.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.