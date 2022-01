Annulation d'événements en cascade pour les comités de quartier

Comme chaque année, 400 personnes étaient attendues ce dimanche 16 janvier à 12 heures pour le repas choucroute dansant de l'Union des comités de quartier de Chalon-sur-Saöne, à la salle Marcel Sembat.

Sauf que voilà, c'était sans compter sur la recrudescence du nombre de cas de Covid-19,les mesures de prudence ont contraint les organisateurs a annulé cet événement pourtant vécu comme une tradition par l'Union et permettant de rassembler en un lieu tous les habitants des quartiers de la Ville.

Même décision du Comité Boucicaut-Colombière-Verrerie-Champ Fleuri qui a renoncé à son repas cochonailles prévu, comme tous les ans, le premier week-end de février.

Malgré ces deux temps forts annulés, les 130 autres manifestations du calendrier 2022 restent maintenues, «sauf si la situation ne le permet pas», précise Michel Duployer, président de l'Union des comités de quartier.

Ce dernier ajoute que tous les comités de quartier vont maintenir coûte que coûte la distribution des colis de Noël «quelque soit la situation».

En 2021, c'est plus de 3200 colis qui ont été distribués.

Le président de l'Union profite de l'occasion qui lui ait donné pour remercier le CCAS pour la subvention municipale. Concrètement, la moyenne des colis des comités de quartier est de 20 euros par colis. Sur ces 20 euros, la part de l'Union est de 10 euros et l'autre moitié de la Ville.

L'Union participe également à la lutte contre toutes formes de précarité et l'isolement, en relation avec Christelle Merle, coordinatrice du dispositif Entour'âge, mis en place par la mairie en 2017.

«Les comités des quartiers restent à disposition et à l'écoute des habitants des quartier par le biais de leur président de quartier», poursuit Michel Duployer.

L'Union des comités de quartier fédère 14 comités de quartier, soit plus de 300 bénévoles, comme nous l'indique le président de l'Union à nous donnons le mot de la fin :

«En relation permanente avec la municipalité, je reste attentif et à l'écoute des Chalonnais, via les présidentes et les présidents des comités de quartier. L'Union des comités de quartier ainsi que les comités de quartier présentent leurs meilleurs vœux de bonheur, de prosperité et surtout de santé pour vous et l'ensemble de vos proches. Tenez le cap pour 2022! Nous avons su nous adapter et réagir avec efficacité, prenez soin de vous et à bientôt!Nous vous tiendrons informés de la suite des événements. Amitiés!»

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati