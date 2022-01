PRESIDENTIELLES - Arnaud Montebourg raccroche les gants présidentiels

C'est la mort dans l'âme que le Saône et Loirien a annoncé raccrocher les gants dans cette course à la présidentielle.

La décision a été officialisée ce mercredi matin depuis le plateau de Bibracte par Arnaud Montebourg qui pour la 3e fois était candidat à la présidentielle. Une candidature qui n'a pas su trouver d'échos à gauche alors qu'il n'a jamais dépassé les 3 % d'intentions de vote dans les enquêtes d'opinions. Figure tonitruante de la Gauche des années 2000, le Saône et Loirien avait su insuffler une réelle dynamique au sein du PS, avant d'entrer au gouvernement sous François Hollande et d'être l'un des principaux instigateurs de la Fronde interne. Le chantre du "made in France", du miel et des abeilles qui entendait porter une candidature "démocratique et écologique" s'était très vite retrouvé cornérisé.

"J'ai décidé de ne soutenir aucun candidat" a déclaré Arnaud Montebour tout en appelant à ce que ses valeurs soient portées plus haut.

L'ancien député de Saône et Loire devrait mettre un terme définitif à son aventure politique... même si en politique rien n'est jamais acté, concluant son allocution par un "à bientôt".