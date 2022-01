COVID 19 - A partir du 2 février.... levée d'une partie des restrictions

La consommation debout dans les bars sera de nouveau possible et la réouverture des discothèques sont prévues le 16 février prochain. Ce sont les premières annonces formulées par le gouvernement alors que le pass vaccinal devrait être mis en vigueur à compter de lundi, sous réserve que le Conseil Constitutionnel valide la démarche. "La situation commence à évoluer plus favorablement. La vague Delta étant en net reflux partout".

"La vague Omicron commence à marquer le pas les régions frappées en premier. En Ile de France, la décrue est engagée".

"Dans les DOM-TOM, des flambées épidémiques sont régulières ce qui nous a conduit à proroger l'état d'urgence sanitaire".

"Une perspective cohérente et rassurante"