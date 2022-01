Les échos du Conseil municipal givrotin

Vœux pour 2022 et remerciements

En introduction, Sébastien Ragot, Maire de la commune, a adressé ses vœux au Conseil Municipal et à travers lui, à la population givrotine. La cérémonie des vœux, qui avait été programmée le 8 janvier, a en effet été annulée suite aux instructions données par la Préfecture.

Le premier édile givrotin a ensuite tenu à remercier toutes les personnes qui ont œuvré pour la réussite des fêtes de fin d'année dans le village, en formulant le vœu « qu'on voit enfin le bout du tunnel après ces semaines difficiles. »

Hommage à Philippe Dorier

Sébastien Ragot a rendu hommage à Philippe Dorier, qui nous a quittés il y a peu et qui « aimait profondément Givry, qu'il a servi tout au long de sa vie, en développant son image et son rayonnement. Lorsqu'il a occupé le poste d'adjoint au Maire en charge de l'urbanisme et du développement économique, il a œuvré pour que Givry se développe et se modernise, dans le respect de son histoire et de sa population. Il s'est aussi profondément investi dans la vie associative (l'Union des Commerçants et Artisans de Givry, le tennis club, …). »

Cet hommage a été suivi par une minute de silence

Rapport annuel 2020 su service de l'eau potable :

En préambule, Sébastien Ragot a rappelé qu'à compter du 1er janvier de cette année, la gestion de l'eau potable à Givry a été confiée à Suez, qui succède à la SAUR.

Globalement, pour une consommation moyenne de 120 m3, le prix du m3 consommé s'élève en 2020 à 2,71 euros, soit 2,7% de plus qu'en 2019.

Mise à disposition des locaux et moyens municipaux pour certaines associations givrotines

Le Conseil a adopté à l'unanimité les conventions annuelles de mise à disposition gratuite de certains locaux et moyens communaux, pour les associations suivantes : Animation en Côte chalonnaise, Amicale pour le don du sang, Harmonie municipale, Théâtre de Bacchus, Givry Starlett club et Taka compagnie (qui organise les Oenorires).

Le Maire givrotin a ensuite confirmé que l'ancien restaurant scolaire ne pouvait être loué actuellement. Il est en effet utilisé, au vu du contexte sanitaire actuel, pour limiter le brassage des élèves, lors des repas de midi.

Unanimité sur un accord anticipé pour des dépenses, qui figureront dans le budget 2022 :

Il s'agit de :