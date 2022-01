Ce week-end, profitez de la première édition des journées du sport !

C'est la première année que cette opération nationale a lieu. Elle a été initiée par l'agence de communication Philicom et l’organisation patronale Active-FNEAPL, qui regroupe plus de 1 700 adhérents, entreprises de loisirs plein air et indoor, représentant les grandes enseignes de fitness, mais également des clubs indépendants partout en France. L'objectif de ce week-end, qui bénéficie aussi de l'appui du Ministère des sports, est de donner aux français l'envie de refaire du sport, après l'épidémie de COVID, qui a eu des effets dévastateurs sur le secteur de la remise en forme.

Les clients ont en effet déserté les clubs de sport, qui ont perdu entre 30 et 60% de leurs adhérents. Ils ont été soupçonnés de favoriser la transmission du virus, alors que, selon Laurence Gillet, Responsable du Club givrotin Capforme, ils ont pris de multiples précautions : mise en place de jauges, aménagement de distances de sécurité, réservation des cours en amont, aération systématique des salles et même, proposition de cours en visio, .... Et depuis juillet, ils contrôlent en plus l'existence d'un pass sanitaire! D'ailleurs, d'après Laurence Gillet, les clubs de sport n'ont jamais été identifiés comme cluster.

7 clubs participent à l'opération sur la région chalonnaise

Au niveau national, ce sont 1000 clubs, qui ont adhéré à cette opération, en s'engageant à accueillir gratuitement les personnes intéressées, à les conseiller, à leur proposer de participer aux activités et d’utiliser leurs équipements, tout en bénéficiant de la qualité d’un encadrement professionnel.

Sur le chalonnais, 7 salles ont adhéré à cette opération, à savoir :

Basic Fit : 26 Avenue Georges Pompidou et rue François Protheau - Centre Commercial La Thalie à Chalon sur Saône

Planète fitness : route de Lyon à Saint Rémy

L'appart Fitness : 19 Rue au Change, 24 Rue de la Citadelle à Chalon sur Saône et 3 Avenue Franchet D'espérey à Chatenoy le Royal

CapForme, 8 Bld de Verdun à Givry

Pour participer, c'est très simple, il suffit de prendre rendez-vous en amont sur le site internet de ces clubs, ce qui permettra de respecter les jauges, mises en place depuis la pandémie.

Hier soir, Laurence Gillet était prête et motivée pour accueillir toutes les personnes intéressées, en espérant de tout cœur qu'Omicron ne viendra pas trop perturber ces journées. Car rien que pour la journée d'hier, elle a enregistré 5 défections, pour cause de dépistage positif, ..