Vers la levée complète des restrictions sanitaires en France avant le 4 mars ?

Même si c'est un secret de polichinelle et qu'évidemment Emmanuel Macron sera candidat à un second mandat, ses propos sur la déclaration de candidature interrogent."J'ai d'abord l'obsession que la phase aiguë de l'épidémie et le pic de la crise géopolitique soient derrière nous", a-t-il déclaré chez nos confrères de la Voix du Nord. Que faut-il comprendre derrière ce propos ? Emmanuel Macron a officiellement jusqu'au 4 mars pour annoncer officiellement sa candidature... et lorsqu'il évoque "une phase aiguë de l'épidémie derrière nous", est-ce qu'il sous-entend par là la levée de l'ensemble des restrictions qui pèsent sur les Français y compris l'instauration du pass vaccinal ? Si tel n'était pas le cas... il faudrait comprendre que la "phase aiguë" n'est pas terminée et que sa candidature est donc de facto annulée, ce qu'on ne peut croire évidemment !

Alors la "phase aiguë" va-t-elle se clore à l'orée de sa déclaration officielle de candidature ? La question est posée ! A suivre donc...

Laurent Guillaumé