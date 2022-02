SAINT VINCENT TOURNANTE - C'est le moment de participer à la tombola des Grands Crus

Pour rappel la Saint Vincent Tournante de Corpeau, Puligny-Montrachet et Blagny se tiendra les 19 et 20 mars.

LA SAINT VINCENT TOURNANTE DE CORPEAU, PULIGNY-MONTRACHET ET BLAGNY ORGANISE LA TOMBOLA « DES GRANDS CRUS »

Rebondir et repenser l’organisation de la 78e édition de la Saint-Vincent Tournante de Corpeau, Puligny-Montrachet et Blagny est le grand défi de cette manifestation qui se tiendra les 19 et 20 mars 2022. Grâce aux dons de nombreux domaines, nous proposons une tombola unique, placée sous le signe des terroirs exceptionnels de la colline de Montrachet.

Nous relevons le défi que nous impose le contexte actuel et qui nous pousse à repenser la Saint-Vincent Tournante 2021. Dès aujourd’hui, nous mettons en vente 100 000 tickets au prix de 2€ et proposons à tous, amateurs de vins de Bourgogne et de la Saint-Vincent Tournante de participer à notre tombola « Des Grands Crus ».

Ainsi, nous offrons la possibilité aux participants de gagner l’une des 100 bouteilles de Grands Crus mis en jeu, ainsi qu’un jéroboam de Puligny-Montrachet 1er Cru « Les Folatières » 2018 de la cuvée de la Saint-Vincent Tournante.

Fidèles aux traditions de la Saint-Vincent Tournante et dans l’esprit de partage et de convivialité, nous mettons à la vente 100 lots de 1 bouteille que nous ont confiés les domaines suivants : Domaine JC Ramonet, Domaine Etienne Sauzet, Domaine Leflaive, Domaine Roger Belland, Domaine Faiveley, Maison Louis Latour, Domaine Morey-Blanc, Domaine Jacques Carillon, Domaine Jean Chartron, Domaine De Montille, Maison Bouchard Père et Fils, Domaine Michel Caillot, Domaine Thomas Morey, Domaine Olivier Leflaive et Domaine de La Romanée Conti.

Cette tombola se veut le témoignage de l’esprit d’entraide et de solidarité de la Saint-Vincent. Ainsi, tous les bénéfices seront reversés aux cinq associations locales suivantes :

· L’ASSOCIATION DES CLIMATS DE BOURGOGNE : Restauration et sauvegarde de notre patrimoine viticole. Sensibilisation de la jeune génération aux trésors que sont nos climats.

· L’ODG DE PULIGNY : Établissement de la cartographie géologique des sols de l’AOP et reproduction de la carte par un artiste local.

· RESPIR’ BOURGOGNE : Agir pour l’autisme, accompagner, soutenir et innover.

· COUP D'POUCE : Hôpital des enfants. Aider les enfants atteints d'un cancer en Bourgogne.

· ANI’NOMADE : Promouvoir la médiation animale au service des malades.

Chaque ticket, vendu au prix de 2€, est disponible :

· A la boutique officielle de la Saint-Vincent 2021 : 8, Rue de l’abreuvoir à Puligny-Montrachet, ouverte les samedis de 15h à 18h00

· Sur la boutique en ligne du site internet de la Saint-Vincent 2021 : www.saint-vincent-tournante-2021.com

Le tirage au sort de la Tombola des Grands Crus, aura lieu dimanche 20 mars, lors de la 78e édition de la Saint-Vincent Tournante. Le règlement du jeu est disponible sur demande par mail à : [email protected]