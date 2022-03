Opération ‘Sous Embargo’ , de nombreux véhicules verbalisés pour excès de vitesse sur la commune de Saint-Marcel

Une opération qui visait aussi la lutte contre l’insécurité routière : notamment la lutte contre la consommation de stupéfiants, l’alcool au volant et les comportements dangereux. Le photoreportage info-chalon.com

Vendredi 18 mars, à 15 heures, Route de Dole à Saint-Marcel (au niveau de la contre-allée située route de Dôle face à l'enseigne BAILLY), en présence d’Olivier Tainturier, sous-préfet de Chalon-sur-Saône et de Raymond Burdin, Maire de Saint-Marcel, se déroulait l’opération ‘Sous Emabargo Contrôle Routiers à Saint-Marcel’ qui a consisté à lutter contre l’insécurité routière, notamment la lutte contre la consommation de stupéfiants, d’alcool au volant, les comportements dangereux et les excès de vitesse…

Sous la direction du Commandant de Police Valérie Kosica, un dispositif 6 fonctionnaires de la Police Nationale et 2 fonctionnaires de la Police Municipale de Saint Marcel étaient chargés du contrôle de vitesse à partir du radar portable en leur dotation de la marque Truspeed (portée de 400 mètres dans les deux sens) ainsi que de la mise en place d’un véhicule d’interception.

Si les policiers consentaient à interpeller uniquement les véhicules en vitesse excessive de 20 kilomètres/heure au dessus par rapport à la réglementation en vigueur (50 km/h), de nombreux automobilistes ont été verbalisés pour des vitesses de plus de 75 km /h au lieu de 50.

Sur place Olivier Tainturier confiait à info-chalon : «Nous sommes sur un contrôle de vitesse conjoint Police Nationale et Police Municipale car le Préfet de Saône-et-Loire a demandé d’intensifier les opérations de contrôle sur tout le Département. En effet, on s’aperçoit qu’il y a un relâchement généralisé des comportements routiers, notamment de la vitesse, de l’alcoolémie et aussi de la conduite sous stupéfiants tout de suite après le confinement, fin 2021, et cela perdure puisque les gens ont tendance à oublier le code de la route, à appuyer sur l’accélérateur, à boire plus que de raison, voire même consommer des produits stupéfiants. C’est pour cette raison que nous somme ici, afin de resserrer un peu la vis et de maintenir la pression, sinon on va avoir un grand nombre de tués sur les routes. On a déjà eu un mois de janvier catastrophique avec 7 tués et actuellement nous sommes à 9 sur le département mais c’est toujours beaucoup ! ».

