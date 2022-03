Le président du Grand Chalon a visité le chantier de la nouvelle crèche du Stade

Début 2023, l'Espace Petite Enfance Chalon-Champforgeuil offrira 24 places d'accueil en crèche et un Relais Assistantes Maternelles. Il accueillera dans un seul bâtiment, l'EMA Myosotis, la halte-garderie du Parc et le RAM de Champforgeuil. Mercredi après-midi, Sébastien Martin, le président du Grand Chalon s'est enquéri de l'état d'avancement des travaux sur ce chantier d'ampleur. Plus de détails avec Info Chalon.

Le projet de transfert de l'EMA Myosotis, de la halte-garderie du Parc et du RAM de Champforgeuil dans un nouvel équipement au plein cœur du quartier du Stade-Fontaine aux Loups, juste à côté de son centre commercial, est inscrit au Schéma directeur de la Petite Enfance du Grand Chalon sur la période 2020-2022.

Ce nouvel équipement de 540 m² sera situé sur un axe domicile-travail très emprunté et permettra aux habitants de ce quartier d'avoir un accès plus facile aux services Petite Enfance tout en créant les conditions d'une mixité sociale au sein de la structure. Un soutien renforcé à la parentalité sera également proposé. Deux jardins «généreux» de 240 m² seront aménagés et permettront aux enfants de profiter d'un cadre de verdure exceptionnel. La conception du bâtiment proposé par le cabinet Chalonnais Sénéchal-Auclair et l'atelier Zéro Carbone est délibérément écologique aux normes BBC, privilégiant les matériaux bio-sourcés, il sera fait de bois et isolé avec de la paille et des enduits en terre. Quant à la toiture, elle sera végétalisée et équipée d'un panneau solaire.

Comme nous l'indique Marjorie Gherardi, architecte du cabinet Sénéchal-Auclair, il s'agit du 1er bâtiment à ossature bois et paille du Grand Chalon.

Cet équipement polyvalent et évolutif permettra de fonctionner en secteur ou en inter-âge avec à la fois un accueil des parents convivial, sécurisé et confortable pour les enfants et le personnel.

La volonté de l'équipe qui s'est investie sur ce projet a été de décloisonner et de mutualiser les espaces entre l'Espace Multi-accueil et le Relais Assistantes Maternelles (espaces d'activités, locaux techniques et locaux du personnel).

Ce projet, comme l'ensemble des nouveaux équipements de la Petite Enfance (EMA du Lac, EMA Sainte-Marie) réalisé depuis 2017, a été imaginé et conçu avec l'ensemble des parties prenantes :

— le comité des utilisateurs réunissant des agents volontaires des trois équipements

— les responsables des structures intégrés dans les comités techniques

— les familles

— la CAF, la PMI, la Maison de quartier du Stade-Fontaine aux Loups-Clairs Logis et la Gestion sociale urbaine de proximité.

De plus, une information a été portées à l'attention des habitants du quartier, en lien avec la GSUP, la maison de quartier et le Conseil citoyen.

C'est accompagné de Fabienne Saint-Arroman, vice-présidente du Grand Chalon en charge de la Petite Enfance, que Sébastien Martin, président du Grand Chalon, s'est rendu sur le chantier de cette nouvelle crèche pour s'enquérir de l'avancée des travaux, ce mercredi 23 mars 2022, aux alentours de 15 heures.

Le maître d'œuvre Chalonnais a été sélectionné par concours sur esquisse : le groupement Atelier d'architecture Sénéchal-Chevalier-Auclair-Park/ Atelier Zéro Carbone Architectes a été rétenu.

Il s'agit là de la plus grosse équipe de maîtrise d'œuvre aussi complète pour une structure liée à la Petite Enfance du Grand Chalon.

Sébastien Martin a précisé que les deux jardins à l'intérieur ont été déterminants dans ce choix.

D'ailleurs, Bruno Cottier, le technicien des Espaces Verts de Chalon-sur-Saône, a beaucoup aidé pour le type d'essences compatibles avec le public de jeunes enfants sans oublier les ombrages.

Accusant un an de retard sur le calendrier initialement prévu en raison de la crise sanitaire, après neuf mois de travaux, le chantier est «dans le timing», selon les bons mots du président du Grand Chalon.

Une anticipation heureuse sur l'achat des matériaux a même évité un retard plus important vu les pénuries inhérentes au contexte actuel.

«Nous avons commandé tout le matériel juste à tempsafin d'éviter d'éventuels problèmes d'approvisionnement», nous explique Emmanuel Dupont.

Une décision bien avisée!

En raison de la forme particulière du bâtiment tourné vers le quartier et venant fermer la place du marché, en «T» inversé, prends un peu plus de temps mais les travaux seront terminés d'ici septembre 2022 pour une ouverture de la structure au public en janvier 2023.

Avec un co-financement de 73% du montant HT du projet, l'ensemble des travaux ont coûté 2 203 000 euros.

Étaient également présents, Isabelle Sénéchal, architecte du cabinet Sénéchal-Auclair, et Emmanuel Dupont, architecte de l'atelier Zéro Carbone, qui ont servi en quelque sorte de guides, mais aussi Violaine Commeau-Deplaude, directrice Petite Enfance, Cathy Marinot, coordinatrice, et Alice Tardy, pilote de projet Petite Enfance.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati