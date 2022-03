Face à Macron et à la politique gouvernementale, les retraités de Saône et Loire haussent le ton

Venus des quatre coins de Saône et Loire, de Mâcon, du Creusot, d'Autun et du Chalonnais... ils ont pris la direction de Dijon en vue d'une journée de manifestation.

Les retraités ne désarment pas à ce qu'ils qualifient "d'agressions gouvernementales contre le pouvoir d'achat des retraités français". Ce jeudi matin, rendez-vous était donné sur le parking de la zone Californie pour un départ massif en direction de la capitale régionale. La CGT en masse, ainsi que quelques représentants de la FSU et de FO, soit près de 200 retraités ont pris la direction de Dijon.

Côté revendications, le sujet reste le même que celui des dernières journées de mobilisation des 31 mars, 1er octobre et 2 décembre. Ils demandent une "augmentation immédiate des pensions de base et complémentaire" ainsi " que leur indexation sur l'évolution des salaires", "l'attribution des pensions de reversion sans conditions de ressources ni d'âgé ainsi que son extension aux couples pacsés et aux concubins".

Mais aussi, "la défense de notre système de santé et de retraite, un grand service public de la prise en charge de l'autonomie géré par l'assurance-maladie avec 200 000 embauches dans les EHPAD et 100 000 dans le secteur de l'aide à domicile pour garantir des soins de qualité".

A noter que les retraités demandent également "la défense et le développement des services publics de proximité sous contrôle et maîtrise publique. Le maintien et le développement des contacts sociaux, des commerces et services de proximité, la lutte contre l'isolement pour une retraite digne et paisible".

Dans le cadre de la campagne de la présidentielle, les retraités entendent bien porter leurs combats et faire entendre leurs voix.

Laurent Guillaumé