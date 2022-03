Près de 300 personnes assurent la sécurité du Marathon des vins de la Côte chalonnaise

Comme le dit souvent Jean-Louis Gogue, Président de l'association, « nous accueillons des milliers de personnes, coureurs, bénévoles et spectateurs, et nous devons assurer leur sécurité. Nous n'avons donc pas le droit de faire n'importe quoi ! ». Et on peut dire que l'organisation du marathon s'est donné les moyens de ses ambitions, puisque ce sont près de 300 personnes, qui œuvrent au niveau de la sécurité : 200 signaleurs, 15 gendarmes, 15 ouvreurs en VTT, 50 bénévoles de la Croix blanche, 4 médecins, 3 infirmières et une dizaine d'étudiants de l'école dijonnaise de kinésithérapie.

Cet effectif imposant est placé sous la responsabilité du PC de course, qui est piloté par André Genot, lequel est accompagné de Maxime Fayard, médecin cardiologue. Il est composé d'une dizaine de personnes et installé dans les locaux du Centre de loisirs givrotin. Le PC suit toutes les courses en direct grâce aux 15 VTT, qui sont équipés de balise GPS et aux 200 « paires d'yeux » des signaleurs, qui lui remontent tout problème.

Cette année, et comme les autres années, il n'y heureusement pas eu de problème majeur à déplorer. Juste une trentaine d'incidents mineurs, qui ont été gérés à merveille pour cette équipe dévouée.