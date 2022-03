Comment concilier sa vie sportive avec sa vie professionnelle et familiale ?

La conférence qui s'est tenue vendredi soir à l'école maternelle de Givry, était une première dans son genre. Elle a été organisée par Isabelle Pommey, secrétaire de l'association du Marathon des vins de la Côte chalonnaise (MV2C), qui avait en tête ce projet depuis plusieurs années, car devant elle aussi gérer la cohabitation entre sa passion pour le sport et ses contraintes personnelles et professionnelles. L'idée a été validée par Jean-Louis Gogue, Président de MV2C, car elle rentrait pleinement dans l'objectif que s'est donné l'association, à savoir « permettre à un maximum de monde de participer à cette fête du sport, qu'est le marathon, en participant aux courses bien sûr, mais aussi à ce type d'échanges ».

Cette soirée a été menée de main de maître par Cécile Dalery Saint-André, la marraine de la 4ème édition du MV2C, qui surfe depuis plusieurs années entre sa passion pour l'ultra-trail, sa vie personnelle et ses deux activités professionnelles. C'est aussi le cas des autres intervenantes : Clémence Tatreaux, diététicienne et pratiquante d'enduro VTT, Aurélie Gagnier-Boivin, qui enseigne le yoga et occupe des fonctions d'élue, tout en pratiquant plusieurs activités sportives et Dominique Vendramini, qui tient une pharmacie et pratique aussi la course à pieds. Les participants ont aussi pu s'inspirer de l'expérience d'Annie Monot, une ultra traileuse de haut niveau, qui est maintenant en retraite et qui a expliqué comment elle s'organisait pour concilier les longues heures d’entraînement avec sa vie familiale et professionnelle.

La conférence a été ouverte par Franck Charrier, délégué aux sports au Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, qui a confirmé les difficultés rencontrées par les femmes pour pratiquer un sport, notamment après l'arrivée d'un premier enfant. Elle s'est terminée par une intervention du Docteur Maxime Fayard, qui est cardiologue, membre de l'association MV2C et coureur à pieds pendant ses loisirs. Il a profité de son intervention pour alerter sur le fait que, contrairement aux idées reçues, les maladies cardio-vasculaires tuent chez les femmes, 6 fois plus que le cancer du sein. Il a donc incité ces dernières à prendre soin d'elle et à privilégier la prévention, qu'elles ont tendance à mettre de côté. Et pour appuyer son propos, il mis à la disposition de l'assistance un fascicule intitulé « Cœur de femmes », qui a été diffusé récemment par la Fédération Française de cardiologie.(pour tout renseignement www.fedecardio.org)

Pour Cécile Dalery Saint-André, l'objectif de cette conférence est de mette à disposition des personnes présentes une boîte à outils, dans laquelle chacune pourra puiser ce qui l'intéresse, parmi des conseils sur l'alimentation, la micro-nutrition, la réflexologie, le yoga et la gestion de son emploi du temps.

En plus de tout ça, chacun aura bien entendu le message passé unanimement par l'ensemble des intervenants sur la nécessité de faire de la prévention, pour éviter les blessures et faire en sorte que la pratique sportive reste un plaisir. Posture qu'a confirmée Cédric Chavet, parrain de l'édition 2019 du Marathon des vins, qui a en plus profité de son intervention pour informer l'assistance sur les bienfaits de la cryothérapie, à savoir : prévention des blessures, libération d'hormones anti-douleur, traitement des inflammations (tendinite, pubalgie), amélioration du sommeil et diminution du stress .