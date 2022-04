Une inauguration plein gaz ce samedi matin pour l’association "Vol’en Tacots" installée aux Rotondes à Châtenoy le Royal.

Chacun a pu découvrir les installations de l’association, tant sur le plan matériel que patrimonial en terme de véhicules anciens magnifiquement entretenus et surtout la star en pleine restauration, la 2CV AZ de 1956.

Vincent Bergeret maire de la ville, quelques adjoints, Françoise Vaillant conseillère départementale, des sponsors, des amis, des membres d’autres associations de véhicules anciens, etc… avaient répondu à l’invitation de Jean-Pierre Cordier président de "Vol’ en Tacots".

Après la visite guidée et explicative, Jean-Pierre Cordier s’est adonné à son discours qui ne manquait pas de propos et slogans d’actualités. En effet le discours très philosophique parsemé des slogans des candidats à la présidentielle a retracé l’origine, l’histoire, l’aventure de l’association, son but et ses objectifs. Quelques passages de son discours montrent bien les choix et directions de Vol’ en Tacots : « Nous voilà donc nous tous (E. Macron) réunis ce jour du 02 avril 2022 pour l’inauguration de cet espace qui accueille désormais notre association "Vol’en Tacots",... »

Un peu d’histoire.

« "Vol’en Tacots" que j’ai pris l’habitude d’écrire VET…… Alors, ce nom tout d’abord, pour ceux qui n’ont pas encore compris, il y a un jeu de mots ! Vol’en comme volant, vous savez ce qui remplace en 1901 le guidon sur la Type 36 de Peugeot, l’une des deux innovations de l’automobile, l’autre étant le moteur à l’avant avec un capot ! Mais aussi vol’en, comme prendre son envol en tacots, qui reste le message principal et non plus subliminal de notre association…

L'homme donne de la valeur à l'humanité par les effets de son action. Nous sommes DONC une association dans l’action, naissante il est vrai, mais qui doit trouver son identité dans son action. Il est important de rappeler à toutes et tous, et d’informer les autres……… l’objectif général de notre association qui est de rassembler des amateurs de véhicules de collection et d’encourager la sauvegarde et la restauration du patrimoine automobile… Donc, "Vol’en tacots" ne doit pas rester qu’un nom, pas qu’un lieu, c’est un état d’esprit naissant, qui se doit de ne pas être une association de voitures « vintage » de plus, mais plutôt une association pas comme les autres. Oui, il faut un certain état d’esprit, que je revendique par-dessus tout pour notre association et que j’ai essayé de transmettre avec plus ou moins de réussite depuis ma présidence…. Cette atmosphère est aujourd’hui présente avec vous tous réunis et le dernier samedi de chaque mois aussi avec une bande d’acharnés, le camp des travailleurs (Nathalie Arthaud) qui se nomment eux-mêmes les membres de la commission 2CV, qui se retrouvent et travaillent, trouvent Le courage de faire (Valérie Pécresse), à la restauration de cette 2CV ! Alors revenons à la mécanique terrestre et non quantique, et ensemble changeons d’avenir ! (Anne Hidalgo)… »

Philippe Gaudillat dit Gaudou a, quant à lui, fait l’historique de l’emblématique 2CV de 1949 à 1990 année de sortie des dernières 2CV des lignes de productions des usines Citroën. La deudeuche comme on la nomme souvent est le symbole de la France avec ses fans, il en reste encore environ 100 000 en France.

Toutes les péripéties pour l’acquisition de la 2CV de 1956 et les étapes de la restauration qui devrait s’achever prochainement un jour ou l’autre (!!) ont été contées par Pascal.

Pour terminer les discours, le président a précisé que l’association comptait une quarantaine de membres. Il a remercié tous ceux qui par leur aide sous différentes forme contribuent à faire vivre Vol’ en Tacots, tous ceux qui voudront bien sponsoriser l’association. Des manifestations seront organisées pour collecter des fonds afin de financer la restauration des véhicules. Il a aussi dévoilé l’enseigne qui sera apposée sur le fronton du local.

La première manifestation est prévue le dimanche 15 Mai 2022 avec les rencontres des Rotondes, premier rassemblement de véhicules anciens et bourse d’échanges.

Vincent Bergeret a rappelé dans son discours que ce n’était pas tous les jours qu’on recevait dans ce lieu des rotondes riche en souvenirs une association contribuant à la sauvegarde du patrimoine automobile. Il a souhaité une longue vie à l’association.

Si vous vous sentez l’âme de mécano, de carrossier, de peintre auto ou tout simplement si vous aimez les vieilles voitures, vous pouvez toujours rejoindre la bande de passionnés et poursuivre avec eux cette belle aventure.

Pour bien sceller les liens, l’inauguration s’est terminée par un moment convivial.

C.Cléaux