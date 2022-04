Avec Jean-Michel Pareme à Saint-Marcel, le chocolat a le vent en poupe

Jean-Michel Pareme, pâtissier-chocolatier de Saint-Marcel a trouvé une nouvelle vie avec la COVID 19 et le succès de sa production de chocolat maison.

Alors pour Pâques, plus que jamais, pensez à vos producteurs locaux ! Dévalisé chaque année à l'occasion des fêtes de Pâques, Jean-Michel Pareme a même doublé sa production. Une production de chocolat qui a explosé le temps de la crise sanitaire "au point que ça a totalement chamboulé l'activité traiteur de la boutique. Depuis 10 ans, c'est du jamais-vu".

Chocolat noir et chocolat au lait exclusivement... pas de blanc ! Vous trouverez au sein de sa boutique située au 50 Grande Rue à Saint-Marcel de très nombreux chocolats... et autres douceurs à l'image de pâtes de fruits, nougats, petits fours. Le magasin est ouvert tous les jours de 8H30 à 19H - fermé les lundi et mercredi après-midi - Ouverture le dimanche de 8h à 13h.

Le jeu de la girouette touchant à sa fin, les noms des gagnants seront connus très prochainement et publiés sur info-chalon.com

Laurent Guillaumé