Moment fort ce vendredi 8 avril pour les 16 élèves de 5ième du dispositif handball : ils ont reçu officiellement leur maillot nominatif, des mains de MM. Scherrer et Pelka, respectivement Principal et Principal adjoint du collège, de M. Dyonisus, président du club de Hand-Ball de Saint Marcel (HBSM), ainsi que des 2 encadrants/responsables de cette option : M. Bureau, enseignant d’EPS au collège, et M. Braux pour le club HBSM .

Crée à la rentrée 2019, grâce notamment à la volonté commune du club, du collège, ce dispositif offre la possibilité à des élèves de 5ième motivés, filles comme garçons, de coupler leurs études à une pratique physique régulière (actuellement, une séquence d’1h30 par semaine). Le but de ce partenariat étant moins de produire des « champions », que de faire découvrir et perfectionner chaque participant à son rythme et à son niveau, et ainsi défendre au mieux les couleurs de leur collège lors du championnat inter-établissement UNSS. Afin de « grandir » et permettre à un plus grand nombre d’élèves d’accéder à cette offre, le collège Vivant Denon s’est engagé pour la rentrée 2022, à reconduire le dispositif handball non pas sur un, mais 2 niveaux de classe, à savoir : 12 élèves de 6ième et 12 élèves 5ième . Nul doute que ce dispositif a encore de beaux jours devant lui.