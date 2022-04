AVIS DE DECES - Madame Marie JACOB née BONNOTTE

SAINT-MARCEL



Gilbert, son époux ;

Elisabeth et Gérard, Dominique et Sylvie, ses enfants et leurs conjoints ;

Nicolas et Julie, Guillaume et Isabelle, Angélique et Cédric, Elodie et Ludovic, ses petits-enfants et leurs conjoints ;

Emelyne, Yann, Elyna, Louis, Rose, ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille, ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie JACOB

née BONNOTTE

survenu le 13 avril 2022,

à l'aube de ses 90 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le jeudi 21 avril 2022, à 15h30, en l'église de Saint-Marcel.

Marie repose à la chambre funéraire de Saint-Marcel.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.