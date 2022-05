LEGISLATIVES - A 37 ans, Louis Margueritte porte les couleurs de la Majorité Présidentielle sur Chalon/Montceau

Pas 40 ans et déjà de solides bagages et expériences. L'ingénieur des Mines a été investi par Emmanuel Macron sur la 5e circonscription de Saône et Loire.

C'est sans doute le plus méconnu de tous, même si depuis quelque semaines, il arpente la circonscription, comme pour prendre la relève après la mandature Gauvain. Même si il réfute toute parrainage politique avec le député sortant, Louis Margueritte préfère se dire comme le "candidat Macron" que "successeur à Gauvain". Un qualificatif dont il aura bien du mal à se soustraire pour autant.

Rentré à Bercy en 2009, Louis Marguerite a été conseiller économique d'Alain Juppé alors qu'il briguait l'investiture présidentielle. L'ingénieur des Mines, marié, père de deux enfants, affiche son "amour pour l'action publique" comme justificatif de sa candidature. A la question du "parachutage" sur la circonscription, il répond "liens familieux avec Chalon sur Saône par ses grands-parents et parents".

Spécialiste des questions industriels, de la revitalisation, des dispositifs de soutien, celui qui était jusqu'à hier directeur de cabinet adjoint au Ministre de l'économie, entend donner une autre direction à son engagement. Après avoir été l'incarnation de la technostructure à la Française, c'est du côté de l'Assemblée Nationale qu'il espère porter son combat.

"Je suis de cette génération qui pense qu'on peut faire mieux, qui sait ce que l'Etat fait de bien mais aussi de mal".

"La 5e circonscription est une petite France à elle seule"

"C'est une mini-France, il y a tout ce qui fait la France d'aujourd'hui sur la circonscription. Je sais comment ça marche à Paris. Mon rôle sera de faire avancer les dossiers et le territoire, en terme de médiation et d'influence. Il s'agira d'être le plus présent sur le territoire et le plus influent à Paris, avec la volonté d'établir une relation directe et fluide avec tous les acteurs qui font notre territoire" lâche le candidat LREM sur la 5e circonscription.

Une priorité au rassemblement

Point d'orgue dans son investissement en tant que "futur" parlementaire, cette volonté de travailler au rassemblement. Un paradoxe alors que de nombreux observateurs de la vie politique française pointent les responsabilités de la Macronie et du premier mandat dans la fracture sociale et sociétale. A la question de voter des lois susceptibles de créer de la division, Louis Marguerite s'est voulu prudent tout en insistante "sur ma vigilance". Et ce ne sont pas les dossiers clivants qui vont manquer dans les prochains mois ! On saura lui rappeler à la première occasion.

Un appel à toutes les candidates à l'investiture

Alors que l'après Gauvain suscitait un certain nombre d'appétits, Louis Margueritte l'assure, "j'ai appelé tout le monde au rassemblement". L'appel a-t-il été entendu ? C'est une toute autre histoire. La première réponse pourra être l'annonce de son binôme, une femme en l'occurence. C'est déjà tranché !

15 à 20 réunions publiques

Le trentenaire entend battre le pavé dans cette dernière ligne droite avec dit-il "15 à 20 réunions publiques sur la cirsconscriptions". Point de départ officiel, ce vendredi à 19 h avec l'inauguration de la permanence de campagne rue au Change à Chalon sur Saône.

Laurent Guillaumé