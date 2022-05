La première bourse aux instruments de musique, partitions et matériel de son se poursuit ce dimanche à Saint-Marcel

Sous le soleil de ce dimanche 15 mai 2022, les associations musicales de Saint Marcel se réunissent pour organiser leur première bourse aux instruments de musique, partitions et matériel de son dans les salles Gressard et Louis Prost de 9 heures à 17 heures.



L'endroit idéal pour vendre ou acheter du matériel d'occasion, rencontrer les associations, discuter avec des passionnés, et, pourquoi pas (re)trouver l'envie de jouer d’un instrument!



Une scène ouverte (à tous) permettra aux musiciens intéressés de se produire ou d’improviser des bœufs, et d’autres animations seront organisées tout au long de la journée, avec des démonstrations des associations, une activité de création d’instruments pour les plus jeunes, une scène disponible pour tester les instruments ou improviser des bœufs … mais aussi la possibilité de boire et se restaurer sur place.