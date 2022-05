Concert de Musique et expressions samedi 21 mai 2022 à 20h00 salle des fêtes Maurice Ravel à Châtenoy le Royal.

Communiqué Musique et Expressions

Musique et Expression organise un concert le samedi 21 mai 2022 à la salle des Fêtes de Châtenoy Le Royal. Le concert regroupe les activités de l'association : la chorale "Chœur Variantes" dirigé par Thierry POTRAT chef de chœur et les élèves des cours de guitare assurés par Christian MARECHAL. Les élèves présentent individuellement leurs morceaux de musique et/ou accompagnés d'un orchestre encadré par le professeur, les guitaristes et deux musiciens invités.

Le programme se compose de deux parties : le Chœur Variantes se produit en début de soirée suivi ensuite par les guitaristes et leur orchestre en seconde partie.

Le concert débute à 20h 00, accueil du public à partie de 19h30. Le tarif : 10 €, gratuit pour les moins de 12 ans.

Les cours :

Chœur Variantes les mardi soir de 20h 30 à 22h - salle Berlioz (à côté de la bibliothèque)

Guitare et guitare basse : mes mercredis de 10h à 22h et jeudis de 14h 30 à 22h - salle Mauve - derrière la maire

et le site : www.musiqueetexpressions.com

Photos fournies par Musique et Expressions