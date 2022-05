Les élèves de CP et CE1 de l’école Rostand se sont rendus à la bibliothèque de Châtenoy le Royal pour voter et élire le livre du prix des incorruptibles 2022.

Ce 13 mai, les 16 enfants de CP et CE1 accompagnés de leur enseignante Anne Cambron sont venus à la bibliothèque afin de faire leur devoir électoral pour élire un des 5 livres en liste pour le prix des incorruptibles, les 5 livres sont : l’arrivée de Capybaras de Alfredo Soderguit, Gaston grognon de Suzanne et Max Lang, Ma peur et moi de Francesca Janna, La maison pleine de trucs d’Emilie Rand et Paf de Jérôme Camil.

Les élèves ont découvert les cinq livres en octobre. Mais avant d’élire le livre de l’année, ils les ont tous lus, les CE1 en les empruntant individuellement à tour de rôle, les CP, en classe et à la maison.

Aline Serain et Pascale Plat ont expliqué aux jeunes électeurs le déroulement du vote.

Une vraie élection avec Roland Bertin 1er adjoint président du bureau de vote, il était aidé de deux autres adjointes. Chaque enfant muni d’une carte d’électeur, a pris les cinq bulletins et une enveloppe. Il s’est ensuite isolé pour faire son choix et glisser le bulletin choisi dans l’enveloppe qu’il a déposé dans l’urne, il a signé le registre et récupéré sa carte tamponnée de la date du vote.

Le vote terminé, tous les élèves ont suivi le dépouillement duquel il est sorti 2 exæquo, l’arrivée de Capybaras et Gaston Grognon.

Pour la classe de CP et Ulis de Cruzille c’est PAF avec 14 voix sur 29 qui a gagné.

Pour bien terminer cette séance, rien de mieux qu’une belle histoire. Aline et Pascale, les bibliothécaires ont raconté celle du petit gorille et de l’œuf du flamant rose.

Pour aider Anne Cambron, enseignante, Oriane, AESH est en poste depuis septembre. Elles étaient accompagnées par Maëlys jeune en service civique à la bibliothèque de l’école Rostand depuis octobre. Maëlys fait cette immersion en milieu scolaire pour pouvoir ensuite se diriger vers une formation de monitrice/éducatrice.

C.Cléaux