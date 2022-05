AVIS DE DECES - Monsieur Louis BLONDEAU

SAINT-MARCEL



Mme Claudette Blondeau,

son épouse ;

Claude et Sandrine Blondeau,

Mireille et Philippe Deroche,

ses enfants ;

ses petits-enfants adorés ;

Irène et Jacky Prost,

sa nièce et son neveu ;

et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Louis BLONDEAU

survenu à l'âge de 88 ans.

Selon ses volontés, ses

obsèques ont eu lieu dans l'intimité familiale.

Un salut fraternel à tous ceux qu'il a aimé et qui l'ont aimé.