Orpea supprime la prime annuelle d’intéressement : les salarié(e)s de l’Ehpad Les Amaltides de Châtenoy le Royal se mettent en grève.

La suppression d’une prime annuelle d’intéressement, décidée au niveau national par la direction d’Orpea, a mis en colère les salariés des Ehpad du groupe. Celui de Châtenoy le Royal est entré en grève dès ce mardi 24 mai 2022.

« Le syndicat Arc en Ciel soutient les salariés dans leur colère légitime et a proposé, à l'ensemble de ceux-ci, de participer à un mouvement de grève ce mardi 24 mai 2022 » source syndicat Arc en ciel.

Les salariés de l’Ehpad les Amaltides sont, comme leurs collègues des autres établissements du groupe Orpea, très en colère ; la grande majorité a passé plus de 20 ans à s’occuper des personnes dépendantes et aujourd’hui Orpea dont la cote en bourse a chuté, inflige à ses salariés de payer ses erreurs par le non versement de la prime annuelle d’intéressement. Les salariés dénoncent aussi le manque de moyens, des salaires très bas, le manque de reconnaissance de leur travail …, avec des journées de 10h et des rappels les jours de repos par manque de personnel, les salariés majoritairement des femmes n’en peuvent plus.

Une décision au niveau national prise par Orpea a mis le feu aux poudres. En effet, le 17 mai dernier, la direction a informé les syndicats de sa décision, motivée par les conséquences financières de la crise sanitaire, le manque d’occupation des lits et les provisions de 83 millions d'euros pour faire face aux risques d'amende et de remboursements à l'État. L’enquête administrative a révélé des «dysfonctionnements graves» dans la gestion des établissements, le gouvernement a annoncé qu'il comptait exiger d'Orpea le remboursement de dotations publiques présumées détournées de leurs fins. Une enquête judiciaire a également été ouverte par le parquet de Nanterre.

Le groupe Orpea n’a pas fini de faire parler de lui.

C.Cléaux