TRIBUNAL DE CHALON - 7,426 kg d’herbe étaient planqués dans un sac de sport noir lui-même inséré entre des palettes.

7,426 kg d’herbe étaient planqués dans un sac de sport noir lui-même inséré entre des palettes. Le chauffeur avait quitté Barcelone la veille, et après avoir dormi il reprenait sa route en direction de l’Allemagne, mais les douaniers stationnaient sur l’aire du Poulet le long de l’A39, et voilà Enrique X., 50 ans, placé en garde à vue en fin de journée. Il a une tête sympa, Enrique, il sourit volontiers. Il est en détention provisoire depuis fin mars, mais ça va, dit-il, il encaisse.

Deux heures plus tard, les réquisitions

Les membres d’une famille Serbe de Montceau, venus au soutien de l’un des leurs, attendent, tendus, de le voir entrer dans le box. Ils s’agitent un peu. Normal, ça fait deux heures que l’audience dure et madame Peron, substitut du procureur, commence à peine ses réquisitions. Elle récapitule tous les éléments qui concourent à pouvoir entrer en voie de condamnation : le chauffeur dit qu’il ne savait pas, mais il sait être responsable de son chargement, il a trois téléphones, c’est beaucoup, et puis 3000 euros en liquide, et une photo de cannabis, et qui prendrait ça en photo juste pour le plaisir ?

Le casier du prévenu est vierge, mais il encourt dix ans. En substance, dit la procureur, on ne peut pas prononcer du sursis pour ce genre de faits, sinon ça serait la voie ouverte aux trafics sur les autoroutes françaises. On songe à ce que disent eux-mêmes des agents des douanes : en réalité, elles le sont déjà, puisque pour une saisie, il passerait dix chargements. Ce n’est pas une comptabilité, c’est juste pour donner un ordre de grandeur. La procureur demande la peine de 18 mois de prison ferme.

Pas d’autre élément matériel sérieux que le chargement illicite

« Le seul élément matériel que vous avez, ce sont les 7 kg d’herbe de cannabis. Vous n’avez rien d’autre. » Maître Veaux plaide. « A mon sens le parquet ne démontre pas qu’il savait transporter des stupéfiants. Il prend un café à Figueras (le veinard !, ndla), prend une demie heure, laisse son camion. Et cela arrive plusieurs fois. » On écoute l’avocate mais on se dit que si ça fait comme d’habitude, Enrique va être incarcéré et point barre. Ces audiences stups douanes sont trop rarement intéressantes. On mouline les mêmes choses à chaque fois, mais à chaque fois il y en a pour trois heures.

La défense plaide une relaxe

Maître Veaux pense que d’avoir trois téléphones portables dans son véhicule ne fait pas de vous un trafiquant, vu que c’était son cas à elle la semaine dernière. Avec les 3000 euros, monsieur comptait acheter une voiture en Allemagne, sa compagne l’a confirmé par écrit. « La photo ? Ça peut être du CBD, rien ne justifie que c’est vraiment de l’herbe. » Alors ça, c’est vrai, il faut voir les bocaux dans les commerces qui vendent du CBD, on s’y croirait.

Dans la salle, la mère du prévenu et sa compagne, venus d’Espagne pour lui. Il est incarcéré depuis le 1er avril. « C’est pour lui une injustice totale. » Maître Veaux demande une relaxe. Les douanes demandent, elles, puisque le détenteur est présumé coupable selon leur code, quasi 75 000 euros d’amende et 3 000 euros pour le blanchiment (on suppose que l’argent liquide provenait du trafic).

Sans surprise

16h25, le tribunal se retire pour délibérer. A 16h45, le chauffeur routier espagnol est déclaré coupable et condamné à la peine de 10 mois de prison, il est maintenu en détention. Il sera sorti dans six mois, puisqu’il a déjà fait quasi deux mois, et qu’il bénéficie de crédits de réduction de peine (sauf incident). Il aura appris un peu le français, et ça sera toujours ça de pris, s’il fait partie des gens qui voient le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide.

Il est également condamné à une amende douanière de 75 000 euros. On n’ose imaginer le nombre de séjours à Figueras qu’on peut s’offrir, avec ça.

FSA