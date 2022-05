AVIS DE DECES - Madame Danièle GAUDET née BEFFY

GERGY



Chantal et François,

Georges et Sylvie,

Jean-François et Sylvie,

ses enfants ;

Astrid, Marie-Camille et Alen, Maxime et Leslie,

Pauline et Dylan, Thomas,

ses petits-enfants ;

Marcel, Alban,

ses arrière-petits-fils ;

ainsi que toute la famille et les amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Danièle GAUDET

née BEFFY

survenu le 21 mai 2022,

à l'âge de 87 ans.

Danièle a reçu le dernier sacrement avant de fermer les yeux et sera entourée de vous tous pour ses obsèques religieuses qui seront célébrées le samedi 28 mai 2022, à 10 heures, en la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône.

Fleurs naturelles uniquement.

Danièle repose à la chambre funéraire ROC ECLERC à Saint-Rémy.

Condoléances sur registre.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Elle a rejoint son mari,

Georges

décédé en 2001.