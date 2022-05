Banquet des personnes âgées à la salle des fêtes des Charreaux, une aubade donnée par l’Harmonie St Rémy/Les Charreaux.

C’était ce dimanche 22 mai, le traditionnel banquet des anciens des Charreaux organisé par le comité du quartier.

Un banquet préparé par les 25 bénévoles du comité, ils avaient tout prévu pour choyer les 45 convives de ce banquet.

En ouverture, une aubade par les musiciens de l’Harmonie St Rémy/Les Charreaux sous la direction de la cheffe Emilie Desbrières qui avait choisi un répertoire rythmé et entrainant.

Juste avant l’apéritif, malgré l’absence de la présidente du comité Jeannette Guichard, les personnes âgées ont écouté les discours dont celui de Gilles Platret maire de Chalon : « Le comité des Charreaux est toujours présent et se met au service de son quartier, il manque aujourd’hui la cheville ouvrière du comité, la présidente, Jeannette Guichard. Nous allons lui faire une petite vidéo, là maintenant, et lui envoyer, nous avons une pensée pour elle et lui souhaitons de se rétablir rapidement ».

Adélaïde, Honorine, Ophélie, Amandine, vice reines du carnaval et reines de villages étaient, elles aussi, présentes pour le plus grand bonheur des convives.

Marguerite Denand, née en 1923, doyenne des aînés à ce repas, a reçu un magnifique bouquet pour ses 99 ans.

Au cours du repas et durant l’après-midi les bénévoles du comité se sont déguisés pour faire un spectacle, ils ont organisé une tombola et bien d’autres choses…

Les personnes les plus âgées ont reçu une plante pour les dames et une bouteille pour les hommes.

Ce n’était plus le temps des masques mais le temps des vraies retrouvailles entre aînés du quartier des Charreaux.

C.Cléaux