Communiqué de presse

Dans le cadre des « Rendez-Vous aux Jardins 2022 », l’Hôtel-Dieu des Hospices Civils de Beaune inaugure dans la cour des Fondateurs le jardin Échos polychromes, imaginé par Stéphane Larcin & Géraldine Carré et réalisé par Baptiste Demeulemeester.

L’ouverture à la visite de ce nouvel espace s’inscrit désormais dans le parcours de découverte du site : le jardin offre au public une perspective inédite sur les hautes toitures polychromes des Hospices ; il s’affirme comme un lieu propice à la flânerie et à la rêverie. Et, face aux enjeux soulevés par les effets du changement climatique, les paysagistes ont veillé à adapter les pratiques du jardin à celles de l’histoire des lieux.

Depuis la majestueuse grille de la cour des Fondateurs, une myriade de couleurs saisit l’œil du visiteur. Au fil des saisons, des végétaux aux floraisons successives et aux feuillages orangés, jaunes, pourpres et verts se répondent ; ils enveloppent dans une ambiance naturelle et éclatante les statues des fondateurs de l’Hôtel-Dieu, Nicolas Rolin et son épouse Guigone de Salins.

Les trois parterres, par leurs tracés géométriques, sont de véritables miroirs des toits des Hospices de Beaune. Ils mêlent dans leurs compositions les principes du jardin des simples aux démarches d’un jardin contemporain. Tour à tour, les espaces végétalisés se révèlent comme des marqueurs de la cour des Fondateurs ; ils forment des éléments de transposition de la trame losangée et colorée des tuiles vernissées. Les plantes traditionnelles à vocation médicinale et aromatique côtoient des végétaux typiques des jardins contemporains et naturalistes qui contribuent aujourd’hui à la préservation et à l’épanouissement de la biodiversité.

Échos polychromes est un jardin résolument ancré entre tradition et modernité : il puise sa force dans les pratiques ancestrales et sa vivacité dans le choix d’espèces propres aux enjeux environnementaux aspirant ainsi à une forme de pérennité, un hommage aux fondateurs de ce remarquable patrimoine multiséculaire.

Concepteurs-paysagistes, diplômés de l’École Nationale Supérieure de Paysage de Versailles, Stéphane Larcin et Géraldine Carré dessinent des jardins et des parcs en France ou à l’étranger. Stéphane Larcin participe à des festivals internationaux de jardins tels que celui de Chaumont-sur-Loire où il a reçu le prix de la palette et de l’harmonie végétales avec « Entrez dans la Pensine » (2018) ou encore celui des Hortillonnages-Amiens avec « Cabotans maraîchers » (2019) ; Géraldine Carré, elle, a reçu le prix des partenaires pour son jardin présenté au Salon « Jardins en Seine » (2018). Tous deux contribuent régulièrement à la revue Garden_Lab. Quant au paysagiste Baptiste Demeulemeester, avec son équipe Ambiance Paysage, il intervient aussi sur des festivals ou des sites historiques ; à Craonne, village martyr de la Première Guerre mondiale situé sur le Chemin des Dames, il réalise aux côtés du paysagiste allemand Thilo Folkerts le jardin de la paix « Cultiver la mémoire » (2018).

Échos polychromes

Hôtel-Dieu - Hospices Civils de Beaune

Inauguration le vendredi 3 juin, à 18h30

Jardin - Cour des Fondateurs

inclus dans le parcours de visite

Plein tarif : 11 € - Tarif réduit : 8 € - Tarif Jeunes : 4 €

9h-19h30, du 3 juin au 20 novembre

9h-12h30 / 14h-18h30, du 21 novembre au 1er janvier