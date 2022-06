A 187 Km/h au lieu de 80 km/h, le septuagénaire était un peu trop pressé

Ce mardi, à 15h25, sur la RD982, commune de BAUGY (71), entre Marcigny et Paray le Monial, les militaires de la brigade motorisée de Paray-le-Monial, ont contrôlé le conducteur d'un VOLKSWAGEN TOUAREG, à la vitesse de 187 km/h (vitesse retenue : 177 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 80 km/h. Ce dernier, âgé de 70 ans, est médecin et demeure en région Lyonnaise. Il a fait l'objet d'une rétention immédiate de son permis de conduire et son véhicule a été mis en fourrière administrative