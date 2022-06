La petite sirène des bassins chalonnais Anastasia Urbaniak part découvrir d’autres horizons

Félicitations à cette athlète de la natation chalonnaise qui a obtenu 5 titres nationaux, 2 titres de vice-championne de France, une médaille de bronze et 4 records de France en 2 championnats de France Universitaires de natation. Les déclarations, sa destination et ses objectifs sportifs sur info-chalon

Après 4 ans passés à l’IUT, 1, allée des Granges Forestier à Chalon-sur-Saône, avoir obtenu un DUT SGM et bientôt une Licence CNDMS, la petite sirène chalonnaise Anastasia Urbaniak va bientôt partir vers d’autres horizons… à cette occasion une cérémonie en son honneur a été organisée le mardi 31 mai à 17h dans l’amphithéâtre du bloc central de l'IUT.

Cette cérémonie a été mise en place par l’Université chalonnaise afin de la remercier et la féliciter d’avoir fait rayonner l’IUT sur les plus hautes marches des podiums nationaux tout en ayant brillamment réussi ses études. L’IUT ainsi que l’ASUB Chalon souhaitaient aussi remercier Anastasia Urbaniak d'avoir porté au plus haut niveau les couleurs de l’Institut et de l’Université chalonnaise lors des championnats de France Universitaires de natation.

Une cérémonie s’est déroulée en présence de Dominique Melin, Vice-présidente en charge des Sports, Bruno Rochette, Conseiller Municipal en charge aux relations avec les bénévoles associatifs et aux sports, Gianni Pillon, Directeur de l’I.U.T, Patrick Trioen, Président du CNC (Centre Nautique Chalonnais), Paul Charles, représentant l’O.M.S, Jérémy Sedoni, Professeur d’EPS de l’I.U.T…

Extraits des discours prononcés :

Dominique Melin : « Je vous remercie pour l’invitation et sachez que c’est un honneur d’être là. Il faut le dire car j’ai eu l’honneur de connaître Anastasia depuis des années et j’ai assisté à ses débuts qui étaient très prometteurs […] Déjà à l’époque, on avait décelé un très haut potentiel mais tout cela revient bien entendu aux entraineurs et au Président du CNC Patrick Trioen […] C’est un club dans lequel j’aime bien aller dès que j’ai de la disponibilité comme pour les Championnats de France juniors ou les autres compétitions [...] Et puis il faut le dire, quand on a une nageuse de la trempe d’Anastasia, c’est vrai que c’est une fierté pour le territoire et tout ce qu’elle véhicule. C’est une belle ambassadrice surtout pour nous tous qui avons postulé pour avoir les jeux olympique 2024 en France. Nous avons ici une belle ambassadrice devant nous à qui nous souhaitons plein de bonnes choses. On sait qu’à un moment donné, ces nageurs essayent de progresser au mieux de ce que l’on peut leur proposer voire bien au-delà et il y arrive un moment où pour arriver au maximum de sa marge de progression et arriver au très haut niveau, il faut des installations adaptées et ceci même si Anastasia y est déjà. C’est donc une bonne chose pour elle de trouver l’endroit qui remplira au mieux les objectifs qu’elle s’est fixée. Concernant Alexandre, pour une nageuse on sait pertinemment qu’avoir un bon entraineur à ses côtés, c’est important et qu’il est à 50% dans la réussite des résultats et il ne faut pas hésiter à le remercier lui-aussi. Merci pour tout ce que tu as fait pour notre belle ville de Chalon-sur-Saône et pour le Grand Chalon et on te souhaite le meilleur ! ».

Bruno Rochette : « Je suis heureux d’être ici et de cette réception pour Anastasia. J’ai l’honneur de représenter Gilles Platret ! Oui c’est vrai que Chalon est une ville de champions, la preuve en est, il y a une semaine de cela où on a eu des résultats de Champion de Bourgogne au niveau du rugby juniors et d’autres résultats en judo, plus Anastasia, donc il y a plein de bons résultats à Chalon et cela prouve bien que Chalon est une ville sportive et dynamique. Je remercie le Directeur de l’I.U.T de me recevoir ici et puis voilà ! ».

Paul Charles : « C’est assez remarquable qu’Anastasia ait pu développer tous ses talents à Chalon, d’une part par la Structure Universitaire qui lui a permis de vivre au mieux ses études et d’autre part, d’avoir eu un club d’accueil qui lui a permis de s’épanouir au niveau où elle s’est épanouie et je trouve que c’est un beau travail de la collectivité qu’il faut mettre en valeur. La deuxième chose, c’est que l’O.M.S est toujours aux côtés pour aider les sportifs de haut niveau qu’elles/qu’ils soient par les classements, par des aides sportives haut niveau. Anastasia, je dois vous dire que vous aller rester une année de plus chez nous puisque la revue de l’O.M.S supporte votre interview qui sera présente dans les premières pages de la revue de l’O.M.S. Donc merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait et je vous souhaite un bon avenir, un bon développement sur le plan personnel, sportif et professionnel ! ».

Le directeur de l’I.U.T Gianni Pillon rappelait tous les titres remportés par Anastasia et informait de la difficulté de mener de front à la fois des études et à la fois une carrière sportive de haut niveau même en faisant un parcours au sein d’un D.U.T en 3 ans au lieu de 2, en y intégrant une licence professionnelle avec aménagement. Puis il terminait son allocution en ces termes : « Sache que l’I.U.T de Chalon est très fier de toi ! Concernant tes objectifs que tu t’etais fixés, l’I.U.T a fait tout ce qu’il pouvait pour t’accompagner au mieux. Le directeur que je suis est très content pour cet accompagnement, félicitations à toi et j’espère que tu iras le plus loin possible ! ».

Patrick Trioen : « C’est bien de rappeler qu’elle est arrivée à Chalon comme un oiseau blessé que nous avons recueilli au sein du nid du club et de l’Université pour en faire une grande championne. Ce n’est pas si mal que cela même si c’est avant tout grâce à elle et aux supports que lui a donné le club, l’Université et le Grand Chalon […] Toutefois c’est assez admirable de faire des études mêmes si elles sont assez étalées et faire du sport à ce niveau là et on va tous te remercier. Un grand merci Anastasia ! ».

Anastasia Urbaniak : « Au cours de ces 4 ans, j’ai fait le tour des études et je trouve dommage qu’il n’y ait pas la possibilité de passer un master ici à Chalon [...] Je vais donc faire une petite pose dans mes études pour me consacrer à la natation car c’est vrai que pendant 4 ans, j’ai eu des horaires aménagés qui m’ont permis de faire ce que j’ai fait et d’avoir vécu toute cette expérience incroyable. Mais maintenant, cela devient un petit peu compliqué pour les niveaux que j’ai envie d’atteindre. Il faut que je lève un petit peu le pied sur les études et je dois me consacrer aux ambitions principales qui sont les miennes parce que j’ai l’âge et qu’après il sera trop tard pour continuer de nager mais pas pour les études. J’ai vraiment apprécié mes années ici, dommage que c’est arrivé en pleine année de COVID, ce qui était un petit peu compliqué et c’est dommage aussi que j’ai été la seule sportive à faire ce projet ici à l’I.U.T que j’aurai aimé partager […] Je remercie aussi le club qui m’a bien aidé et c’est grâce à lui si je suis arrivée là où je suis aujourd’hui. Merci à vous tous ! ».

Question info-chalon : Anastasia vous avez parlé de départ et d’objectifs, quels sont-ils ?

Anastasia : « Je pars sur Amiens car pour moi, le club nautique d’Amiens, c’est le meilleur club de France. Je dirais qu’il s’inscrit dans les 3 meilleurs clubs de France et si je veux évoluer au niveau que je souhaite, il y a là-bas toute une équipe et un staff qui peuvent me faire évoluer dans ce sens là. J’aimerais bien aussi continuer là-bas mes études avec un Master à distance où sur place où quelque chose d’intéressant avec un petit job à côté pour payer mes loyers. Concernant mes objectifs sportifs, je vais me donner à fond car je souhaite participer aux Championnats d’Europe, aux Championnats du Monde et à long terme pourquoi pas les J.O 2024! ».

Une petite collation était servie à l'issue de cette cérémonie.

