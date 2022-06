Aux Près Saint Jean, au volant, sans permis, en état alcoolisé et positif aux stupéfiants

Le jeune gaillard conduisait le véhicule de sa compagne. Conduite « hasardeuse ». Et que je monte sur le terre-plein, et que je ne tiens pas ma route... Police, contrôle. Alcool, stups, pas de permis. Roulez jeunesse.

Sans emploi, picole et fumette. Ce 18 mai, trois joints, et un taux d’alcoolémie d’1,20 gramme. Il a 24 ans. « J’avais passé la journée au lac (des prés Saint-Jean à Chalon), on était posé la bas, et je me suis laissé emporter par les événements ». Sur la notion d’événement le prévenu est court. Glander avec des potes au bord du lac, est certes une chouette façon de passer son après-midi mais peu évènementiel, tout de même. Ou alors les 10 cl de vodka, c’était ça l’événement, parce qu’il soutient que c’était exceptionnel, alors que pour le cannabis on est sur une consommation habituelle depuis déjà 9 ans. C’est fou ce que le temps passe vite.



"Il a besoin d'un cadre"

13 condamnations pour vols et violences. La fin de la dernière peine fut aménagée en détention à domicile mais « suivi laborieux », « immaturité dans la gestion des horaires », « deux retraits de crédits de réduction de peine », au point que le conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation déconseille une nouvelle détention à domicile. Sur ce point le prévenu explique, et certainement à juste titre : « Je vis dans le centre ville, j’étais toute seul dans mon appartement »... il n’a pas tenu dans la durée, et ça se comprend, la détention à domicile n’est pas un trip facile, malgré les apparences. « Il a besoin d’un cadre » plaidera maître Marceau.



Déjà très endetté

Ses dettes : des frais de justice, des amendes ferroviaires « majorées » précise le prévenu. Ça commence à faire bonbon, car il est endetté à hauteur de 25 000 à 30 000 euros. À ce sujet, la présidente Catala s’étonne qu’il ait pu quitter un CDI parce que le boulot ne lui plaisait pas des masses, au lieu de remonter la pente, pas à pas. Le jeune homme comprend bien mais bon. Et puis, 13 condamnations à son casier. "Oui, oui, il y a eu du laisser-aller ces derniers mois." La présidente lui renvoie : "On ne va pas se cacher, c'est plutôt un laisser-aller ces dernières années." Et le jeune homme explique, son enfance en foyer, "j'avais pas mes parents derrière moi", "c'est l'engrenage". Pour les faits d'avril : "Je regrette... mais c'est fait, c'est fait."

"une part de choix"

« 13 condamnations et aucun mouvement de désistement » dit la représentante du parquet qui parle ainsi de la désistance*, ce processus auxquels tous les CPIP* travaillent (mais ne peuvent aboutir seuls, evidemment). « Etat de récidive, danger que représente monsieur pour autrui », et pas d'excuse car même s'il "est documenté que les carences éducatives et affectives durant l'enfance... ..., monsieur a une part de choix... " son séjour en détention le fera peut-être réfléchir"... la magistrate requiert une peine de 12 mois de prison dont 6 mois serait assortis d'un sursis renforcé pendant 3 ans, maintien en détention pour la partie ferme. Avoir "une part de choix", on aurait aimé comprendre laquelle, comment se dessinerait cette part de liberté, connaître ses contours et ses déterminations. Quant à pouvoir "réfléchir" en prison, c'est un peu comme la part de choix, ça peut exister mais dans des conditions bien particulières.



"Lui apporter le cadre dont il a besoin"

"En raison de ses carences éducatives, il n'arrive pas à s'auto-gérer (au passage il est admis côté parquet comme côté défense que grandir en foyer, ça crée des carences éducatives, c'est dit). Le CPIP relève une immaturité globale. Il a 24 ans et se comporte comme un gamin. Il a besoin d'un cadre, et peut-être d'un vrai suivi car le KAIRN a les plus grandes difficultés à le faire (faute de moyens ?, ndla), contraint à faire de l'abattage et à signer les justificatifs de présence. Il faut mettre en place un suivi renforcé pour lui apporter le cadre dont il a besoin" plaide maître Marceau qui ajoute que somme toute le garçon ne roulait pas vite, n'a pas fui le contrôle, n'a mis personne en danger.



6 mois en taule, puis un suivi social pluridisciplinaire

Le tribunal déclare le prévenu coupable, le condamne à la peine de 12 mois de prison dont 6 mois sont assortis d'un sursis probatoire de 2 ans. Obligation de travailler, de suivre des soins, de passer son permis de conduire, d'intégrer le dispositif AIR (accompagnement individualisé renforcé). Maintien en détention pour la partie ferme, "mais vous pourrez demander un aménagement de votre peine, une fois arrivé à la moitié". Le tribunal estime-t-il que l'incarcération est une sanction et non un endroit où l'on peut "réfléchir" et se donner ce qu'on n'a pas reçu et dont vraisemblablement on ignore manquer ?



FSA

* https://www.cairn.info/revue-ecrire-le-social-la-revue-de-l-aifris-2020-1-page-72.htm

*CPIP : conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation