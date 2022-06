Avez-vous déjà visité le Musée du Souvenir du Combattant à Chalon-sur-Saône ?

Ce musée situé 4, rue du Temple à Chalon-sur-Saône est uniquement ouvert les jeudis après-midi et sur demande tout autre jour de la semaine pour les scolaires (prise de rendez-vous au 09 71 28 74 18) ; il est également ouvert lors de journées nationales comme le 14 juillet ou pendant les Journées du Patrimoine… Il regroupe uniformes, drapeaux, médailles, armes, objets et documents liés à la guerre.

Sur place lors de notre visite, nous sommes accueillis par Gaston, ancien combattant, qui nous fait une petite visite commentée du musée, Raphaël qui a connu la guerre civile en Espagne puis qui s’est enrôlé à son arrivée en France dans la Légion Étrangère et qui nous montre plus particulièrement les documents concernant Chalon-sur-Saône et ses alentours au temps de la 2e Guerre Mondiale, et Daniel.

A ses débuts, ce musée fondé par André Romann (décédé en 2004), était installé rue Aux Fèvres à Chalon-sur-Saône ; depuis presque 25 ans, il a prit ses quartiers dans l’ancienne église des Templiers (édifiée au XIIIe s), dite également ancienne chapelle des Hospitaliers. « Avant le musée, ce lieu abritait une salle des ventes », nous explique t-on.

Les collections de ce musée ont été essentiellement constituées grâce à des dons de membres - une quarantaine compose l’association aujourd’hui - en objets, documents, livres mais aussi provenant de dons de particuliers, le plus souvent de veuves, enfants ou même petits-enfants d’anciens combattants.

Ce musée couvre les périodes allant de la guerre de 1870 jusqu’aux opérations extérieures actuelles et comprennent donc : la guerre de 14-18, la Seconde Guerre Mondiale 39-45 et les guerres coloniales d’Indochine et d’Algérie. Daniel insiste sur le fait que toutes les armes à feu présentées sont neutralisées selon la réglementation actuelle et donc rendues inaptes au tir, cela va de soi, tout comme les grenades.

Le Musée du souvenir du Combattant vous accueille 4, rue du Temple à Chalon-sur-Saône (adultes : 3 euros, groupes : 2,50 euros/pers, scolaires/étudiants : 1 euro, demandeur d’emploi : 1 euro, anciens combattants : gratuit, groupes scolaires de -12 ans : gratuit).

