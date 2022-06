Heureux au camping

Le Camping du Pont de Bourgogne offre une étape très appréciée pour une clientèle de passage. Il y a 3 ans, Matthieu Bérard a repris ce camping à la suite de ses parents qui le dirigeaient depuis 2012. Municipal à ses débuts, il se nommait à l'origine « Camping de la butte ».

Le camping du Pont de Bourgogne - situé sur la localité de Saint-Marcel et non pas à Chalon-sur-Saône, contrairement à ce que l’on pourrait penser - offre aujourd’hui 90 emplacements sur 3, 3 hectares arborés. Bénéficiant de l’axe A6, c’est une clientèle essentiellement étrangère à 80 à 90 % qui le fréquente, nous explique Matthieu Bérard, « ce sont surtout des allemands et des néerlandais mais également beaucoup d’anglais, de belges et de suisses ». Au total, 22 différentes nationalités ont été recensées, la durée de séjour étant en moyenne de 2 jours.

Si le festival Chalon dans la Rue constitue une grosse semaine, durant les week-end, notamment les récents fin de semaine de plusieurs jours (ascension, pentecôte), ce sont en grande majorité des familles qui prennent place et en semaine plutôt des retraités pour qui ce camping constitue une parfaite étape sur la route du Sud. Au bord de la Saône, à quelques minutes à pied du centre-ville de Chalon-sur-Saône, il offre un cadre privilégié.

Le camping dispose d’emplacements spacieux pour tentes, caravanes et camping-cars mais également de 10 mobil-homes (4 et 6 personnes) dont 1 mobil-home pour personne à mobilité réduite, d’un grand chalet (12 à 14 personnes et divisibles (4 chambres 2 personnes et 1 espace 4 à 6 personnes). Quant aux équipements et services, ils sont nombreux sur le site : des sanitaires uniques en France, un salon de télévision, un bar/snack, des plats cuisinés, un commerce alimentaire, lave et sèche linge, WIFI, ouverture et surveillance 24H/24, aire de jeux…

Pour les randonneurs et cyclistes, le camping du Pont de Bourgogne propose des tentes spécialement pensées pour eux : 1 tente bivouac sur pilotis pour deux personnes mais aussi des tentes 6 personnes.

Camping du Pont de Bourgogne, 12 rue Julien Leneuveu à Saint-Marcel. Tél. 03 85 48 26 86 [email protected]

Publi-information. SBR