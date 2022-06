Repas-concert à Givry ce dimanche

Cela se passera sur le parvis de la Halle ronde, à l'initiative de l'Union des Commerçants et artisans de Givry

C'est la reprise pour l'Union des Commerçants et artisans de Givry (UCAG), qui invite tous ceux qui le souhaiteront à une journée gourmande et festive, qui se déroulera en plein cœur du village givrotin.

Dès 11 heures, les gagnants du grand jeu, proposé fin mai par les artisans et commerçants du village, pourront venir retirer leur lots.

Puis vers 12 heures, débutera le concert du groupe musical Paradoxe, qui est bien connu des chalonnais. Ce groupe, qui en est à sa 17ème année d'existence, qualifie la musique qu'il joue de « Pop Rock Alternatif ». Son répertoire alterne en effet entre pop et rock, soit par la reprise de tubes d'artistes célèbres, comme les Pink floyd, Led Zeppelin, Sting ou encore ACDC, soit par l'interprétation de chansons qu'il a lui-même créées.

Des boissons seront bien sûr proposées aux visiteurs, de même que des plats sucrés et salés, tels que des œufs en meurette, du jambon à l'os, des frites, des gaufres,...

Et à 15 heures, L'UCAG procédera au tirage au sort de la tombola, dont on pourra acheter des tickets sur place, et qui permettra de gagner de nombreux bons d'achat, à consommer dans les commerces givrotins.